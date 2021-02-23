۸ پروژه عمرانی خدماتی شهرداری باغستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر باغستان با حضور عبدالرضا چراغعلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، نورالله طاهری فرماندار شهرستان شهریار، حسن رنجبر شهردار باغستان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

افتتاح مجموعه ورزشی چند منظوره محله خادم آباد، بازار روز الماس با ۷۰ غرفه، پارک محله‌ای محله خادم آباد به مساحت چهار هزار متر مربع، جاده‌های تندرستی و سلامت به طول ۱۲ کیلومتر، کمربندی نصیرآباد، سایت میانی سکوی زباله، میدان ورودی شهر باغستان (سعید آباد)، سالن ورزشی شهدای اسکمان به مساحت هزار متر مربع از جمله پروژه‌هایی بود که امروز بهره برداری شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در حاشیه این مراسم اظهار داشت: خوشبختانه به همت شهرداری شهر باغستان پروژه‌های خوب و ارزنده ای در سطح شهر عملیاتی شده و امیدوار هستیم با همکاری همه مدیران و تلاش‌های فرماندار و مشارکت شهروندان سال ۱۴۰۰ سالی پر رونق در حوزه عمرانی باشد.

چراغعلی اجرای پروژه سکوی زباله را یکی از پروژه‌های خوب برشمرد و افزود: امروزه مباحث زیست محیطی و بهداشتی یکی از مشکلات عمده بیشتر شهرهای پر جمعیت است که خوشبختانه شهرداری باغستان با بهره برداری از پروژه سکوی مکانیزه زباله توانسته است به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.

شهردار شهر باغستان نیز در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری باغستان با هماهنگی اعضای محترم شورا با مطالعه و نیازسنجی محلات طرح‌های خود را برداشت نمود که نتیجه آن به سرانجام رسیدن ۸ پروژه عمرانی خدماتی برای شهروندان خوب و فهیم شهر باغستان است.

حسن رنجبر در ادامه افزود: پروژه‌هایی که مورد بهره برداری رسید در حوزه‌های ورزشی، تفریحی، تجاری، بهداشتی و سلامت بوده است و با این اقدام بخشی از نیازهای این حوزه رفع شد.

وی عنوان داشت: شهرداری باغستان نیاز به همکاری و مشارکت شهروندان در حوزه‌های مختلف دارد و امیدوار هستیم با نتیجه رسیدن سایر پروژه‌ها شاهد رشد و بالندگی شهرمان باشیم.