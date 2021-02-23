تفاهم همکاری برای ساخت هزار مدرسه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانی مهر در بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور با هدف تکریم از ۱۰۰۰ خیر مدرسه ساز که در سالن مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد با بیان اینکه طی ۲۰ سال اخیر بیش از ۱۳۰ هزار کلاس درس توسط خیرین و با مشارکت آنها و دولت ساخته شده که ۳۰ درصد مدارس ما را شامل می‌شود.

وی افزود: طی چهار سال اخیر ۵۰ درصد مدارس یا به طور کامل یا با مشارکت خیرین و دولت ساخته شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه خیرین از سال ۹۶ تا کنون بیش از ۵,۸۰۰ میلیارد تومان مشارکت کردند که در سال ۹۹ به بیش از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است گفت: این آورده توسط ۳۰ هزار نفر از خیرین در سامانه خیرین ثبت شده و با تعریف طرح آجر به اجر امسال این توفیق را داشته‌ایم که از طریق کمک‌های خرد، بیش از ۷۰۰ هزار نفر در مدرسه سازی مشارکت کنند.

رخشانی مهر ادامه داد: دولت نیز با اختصاص ۲,۳۵۰ میلیارد تومان در پروژه‌های مشارکتی به همراهی شما خیرین ارج نهاده و از سال ۹۶ تاکنون اعتبارات عمرانی بیش از شش برابر رشد داشته است. سهم اعتبارات مدرسه سازی از ۱.۵ درصد در سال ۹۶ به پنج درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه شمار مدارس نیازمند مقاوم سازی و بازسازی از ۳۰ به ۱۹.۵ درصد رسیده و شاهد کاهش بیش از ۱۰ درصدی مدارس ناایمن هستیم گفت: در زلزله اخیر شهرستان سی سخت نیز از ۱۶۰ مدرسه سی سخت، شش مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی کامل است که البته قبلاً سه مدرسه جدید را به جای مدارس قدیمی ساخته بودیم اما همکاران ما مدارس قدیمی را تخریب نکرده بودند و ترجیح داده بودند به دانشگاه پیام نور تحویل بدهند که یکی از آنها در اجاره پیام نور بود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به رشد ۲.۵ برابری اعتبارات استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس گفت: این اعتبارات از سال ۹۷ تا کنون هرساله ۲.۵ برابر رشد داشته است و ما امروز کمتر دغدغه مدارس نیازمند تخریب و بازسازی را داریم و کمتر از قبل نگران مدارس دارای بخاری نفتی هستیم.

رخشانی مهر ادامه داد: در تمام مدارسی که زیرساخت‌های لازم را داشتند بخاری نفتی جمع شده و اگر هم هنوز بخاری غیراستاندارد وجود دارد مربوط به مناطقی است که زیرساختی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دغدغه ما امروز سرانه پایین فضای آموزشی استان‌های البرز، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و تهران است گفت: میانگین سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.۲ متر مربع است که چهار استان نامبرده زیر خط میانگین سرانه فضای آموزشی قرار دارند و باید نسبت به بالا بردن سرانه این استان‌ها اقدام کنیم که با تعریف ردیف ویژه ای در بودجه تا حدودی نگرانی‌های ما در سال‌های آینده برطرف خواهد شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تاکید بر اینکه از این پس یک مسئله مهم ما مدرسه‌ها در مناطق عشایری هستند گفت: این مدارس جمعیت متغیری بین سه تا ۲۰ دانش آموز دارند و در ایام مختلف جمعیتشان متفاوت است. با توجه به ارتقای سیستم‌های گرمایشی و کاهش مدارس نیازمند تخریب و بازسازی، افکار عمومی از ما مطالبه می‌کنند که استاندارد مدارس عشایری را بهبود ببخشیم. دیگر از ما نمی‌پذیرند که مدرسه سنگی و چادری داشته باشیم.

رخشانی مهر ادامه داد: یک فراخوان منتشر کردیم که نخبگان علمی به ما پیشنهاد دهند برای جایگزینی مدارس این مناطق چه کنیم. یکی از محورهای همایش مدرسه ایرانی، معماری ایرانی نیز همین است. همچنین با بنیاد برکت توافق کردیم و اسفند ماه تفاهم ساخت ۱۰۰۰ مدرسه در مناطق عشایری را منعقد می‌کنیم.بیشترین مسئله را پیرامون مدارس عشایری در استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری داریم.

وی افزود: همچنین اخیراً تفاهم نامه‌ای را برای ساخت ۱۰۰ کلاس درس در مناطق عشایری سیستان و بلوچستان با سپاه در مناطق صعب العبور که امکان حضور پیمانکار ما در آنجا نیست، مانند مناطق مرزی و … منعقد کردیم. سپاه امکانات را دارد و در آن مناطق مستقر است. به زودی عملیات ساخت این مدارس نیز شروع می‌شود.