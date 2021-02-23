امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی استان تهران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا میر جعفری عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز مهندس برگزار شد اظهار داشت: امروز سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران پس از تصویب قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴ دارای ۱۲۰ هزار عضو مهندس در عرصه ساخت و ساز است.

میر جعفری افزود: مهندسین در ۷ رشته برق، مکانیک، معماری، سازه، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی فعال هستند و همانطور که می‌دانید یک مهندس پس از فارغ التحصیلی و شرکت در آزمونی که وزارت راه و شهر سازی برگزار می‌کند، با قبول شدن در این آزمون در نهایت داری پروانه نظارت در عرصه ساخت و ساز وارد اجتماع می‌شود.

وی بیان داشت: استان تهران بیشترین ساخت و ساز و نظارت را در کل کشور دارا است و شاید اولین سخن این باشد که هیچ جایی صدای مهندسین شنیده نشده چرا که به پاس همه زحمات مهندسین کشور باید حداقل یک خیابان یا یک میدان به نام مهندس نام گذاری می‌شد و تنها قشری هستیم که در این یک سالی که بیماری کرونا آمده در عرصه ساخت و ساز حتی یک لحظه هم وظایف خود را تعطیل نکرده است.

رئیس نظام مهندسی و ساختمان استان تهران عنوان داشت: در مورد ۴۰ میلیارد سپرده که در یک بانک برای برداشت از آن به مشکل برخورد کرده ایم تمام پیگیری‌های حقوقی آن را انجام داده ایم تا این مشکل حل شود و با مسببان آن نیز برخورد جدی انجام می‌دهیم، البته سود این سپرده هر ماه به حساب نظام مهندسی واریز می‌شود.

میر جعفری گفت: در مورد کیفیت ساخت و ساز فقط بحث نظارت نیست بلکه بحث استفاده از مصالح استاندارد، استفاده از مجریان صاحب صلاحدید و وجود ناظرین می‌باشد که در این دوره کرونا ما ساخت و ساز را تعطیل نکرده ایم.

وی در مورد ساخت یک سریال که به تخلفات مهندسان پرداخته بود این چنین گفت: ما این توقع را از همه رسانه‌ها داریم که وقتی صدای جامعه مظلوم مهندسین هیچ جایی شنیده نمی‌شود حداقل در حق آنها جفا هم نشود، من با قاطعیت می گویم امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران وجود ندارد و اگر لغزشی هم رخ داده و رخ می‌دهد طبیعی می‌باشد که در یک سیستم که ۱۲۰ هزار عضو دارد ممکن است یک لغزشی هم اتفاق بیافتد.

میرجعفری افزود: اما ما تنها نهادی هستیم که با این لغزش‌ها به طور جدی مقابله می‌کنیم، ما این کار را انجام می‌دهیم اما حق الزحمه مهندسین که چندین سال می‌باشد که متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد را چه کسی جواب می‌دهد، با لغزش‌ها برخورد می‌کنیم ولی بیشترین قشری هستیم که پایبند اخلاق حرفه ای هستیم.