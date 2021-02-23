راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهر هوشمند در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر اسدپور، در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سال آینده مرکز کنترل ترافیک هوشمند در شهر ارومیه راه اندازی می‌شود افزود: این مرکز با نصب ۴۲ دوربین هوشمند در ۴۲ نقطه شهر ارومیه کار خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از ۷۲ کیلومتر شبکه فیبر نوری ارومیه فردا، شش اسفندماه افتتاح می‌شود، خاطرنشان کرد: ۴۰ کیلومتر از این شبکه زیر بار رفته و مابقی به زودی زیر بار شبکه می‌رود که تا ۵۰ سال زیرساخت دیتای ارومیه را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه در ۳ ماهه اول سال آینده اولین ایستگاه ۵G در ارومیه راه اندازی می‌شود، ادامه داد: در سال جاری ۱۹ سامانه و ۶ پروژه زیر ساختی در ارومیه راه اندازی شده است، جز اولین شهرداری‌های هستیم که خدمات را به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه می‌کنیم.

اسدپور با بیان اینکه در حال حاضر ۸۸ خدمات شهروندی و ۱۴ اپلیکشن موبایلی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه راه اندازی شده است، تصریح کرد: راه اندازی سامانه تور مجازی، راه اندازی سامانه‌های صدای شهروند، آرشیو الکترونیکی یکپارچه ارومیه، خدمات غیر حضوری شهرسازی، سامانه موقعیت یابی آنی، صدور مجوز فضای مجازی و نقشه جامع گردشگری ازجمله این خدمات است.

به گفته وی پروژه کلیدی دیگری که شهرداری ارومیه در راستای اهداف سازمانی خود پیگیر و در حال اجرای آن می‌باشد مرکز کنترل ترافیک شهری است که تا کنون وجود نداشته و عدم وجود این مرکز موضوع کنترل ترافیک مؤثر و مهندسی شده شهری را تقریباً ناممکن ساخته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مرکز امکان برنامه ریزی و اجرای هرنوع پروژه مدیریت ترافیکی مقدور و میسر خواهد بود و اولین نیاز ایجاد چنین مرکزی شبکه فیبر نوری اختصاصی و بسیار پرسرعت شهرداری بود که اکنون مشکلی در این فاز وجود ندارد.