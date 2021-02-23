۴۰ هزار کلاس درس تا سال آینده تکمیل می شود

یه گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قفلی در بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور با هدف تکریم از ۱۰۰۰ خیر مدرسه ساز که در سالن مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با اشاره به اینکه چند وقت پیش معاون وزیر اعلام کردند که ۴۰ هزار کلاس درس نیمه کاره داریم که همینطور باقی مانده بود اظهار کرد: در آن زمان از دکتر نوبخت خواستیم آورده دولت را برای ساخت مدارس خیرساز افزایش دهد که خوشبختانه افزایش یافت.

وی افزود: دولت ۳۳۰ درصد آورده‌اش را افزود، خیرین ما هم باید فعالیت می‌کردند که محقق شد و ما تعهد خود را از یک هزار میلیارد تومان به ۲۵۰۰ میلیارد افزایش دادیم و در نتیجه ۴۰ هزار کلاس درس نیمه کاره تعیین تکلیف شده است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز با بیان اینکه عملیات ساخت این ۴۰ هزار کلاس درس نیمه کاره یا به اتمام رسیده و یا در سال آینده به اتمام می رسند و در خدمت آموزش و پرورش قرار می‌گیرند گفت: برای ما افتخار بزرگی است که در یک جهشی دولت و خیرین این چنین پای کار آمدند.

قفلی افزود: البته هنوز مسئله حل نشده و ۵۰ هزار کلاس درس دیگر نیاز داریم اما اگر بخواهیم به حد خوبی برسیم ۳۰۰ هزار کلاس درس دیگر نیاز داریم و درخواست می‌کنیم دولت همراهی کنند و کاری کنیم بچه‌های ما در شرایط مناسب و حداقل نیمه استاندارد درس بخوانند.

وی تاکید کرد که هیچ دانش آموزی نباید بدون مدرسه بماند. باید برای این کار تلاش کنیم.

در این مراسم از سردیس «اکبر ابراهیمی» خیر مدرسه ساز، توسط معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد. همچنین مجموعه کتب خیرین مدرسه ساز نیز در این مراسم رونمایی شد. به نمایندگی از خیران از هشت خیر مدرسه ساز نیز تقدیر به عمل آمد.