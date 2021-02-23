اعضای باند سارقان اماکن در اراک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر با اعلام گزارش‌هایی از چند مورد سرقت از اماکن خصوصی و عمومی در اراک، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با آغاز تحقیقات تخصصی پلیس و با بهره گیری از تجهیزات هوشمند پلیس، یکی از اعضای اصلی این باند سرقت شناسایی و در عملیات مأموران پلیس دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اعتراف سارق به ۴۵ فقره سرقت اماکن خصوصی و عمومی در اراک با همدستی ۲ نفر دیگر از دوستان خود و یک خریدار اموال مسروقه گفت: در عملیاتی جداگانه همدستان سارق نیز دستگیر شدند.

مفخمی شهرستانی با اشاره به کشف تعدادی از اموال مسروقه از محل فعالیت اعضای این باند گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر استفاده از وسایل ایمنی مناسب در حفاظت و حراست از اماکن عمومی و خصوصی از سوی شهروندان افزود: مردم می‌توانند هر گونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت افراد فرصت طلب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.