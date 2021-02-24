حضور دبیر جبهه فرهنگی انقلاب ومدیرکل تبلیغات اسلامی فارس درسی سخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد انجوی نژاد و حجت الاسلام محمد صادق مهرابی به همراه جمعی از گروه‌های جهادی و دبیران مجامع تخصصی جبهه فرهنگی استان فارس در مناطق زلزله زده سی سخت حاضر شدند.

در این بازدیدها پس از گفت و گو با مردم نحوه چگونگی کمک رسانی به مردم روستاهای زلزله زده بررسی شد. دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مشکلات در روستاهای زلزله زده باید با کمک و همراهی مردم و مسئولین برطرف شود، گفت: برخی از روستاها حتی در مسیر بازدید هم نیستند و علاوه بر مشکلات و کمبودها از حضور مسئولین هم بی بهره هستند.

وی تصریح کرد: از طرفی این زلزله برخی از منازل را به طور کامل تخریب نکرده اما به دلیل وجود ترک‌ها و شکاف‌های بزرگ، امنیتی برای زندگی در آنها وجود ندارد.

حجت الاسلام انجوی نژاد تاکید کرد: به دلیل شدت زلزله برخی از روستاها قابلیت تعمیر ندارند و باید در سطح ملی اراده شود که روستاهای جدید با سیستم جدید ایجاد شود.