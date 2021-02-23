به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسهساز بعد از ظهر امروز همزمان با سراسر کشور با حضور ویدئو کنفرانسی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت رئیس برنامه و بودجه کشور در سالن جلسات شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.
در این جشنواره که با حضور خیرین مدرسه ساز برگزار شد، از ۲۴ خیر مدرسه ساز کرمانشاهی در راستای اقدامات خیرخواهانه تجلیل شد.
در این مراسم همچنین از زحمات و تلاشهای خیرین مدرسهساز که با وجود شرایط اقتصادی و شرایط کرونایی نسبت به ساخت کلاسهای درس دغدغه داشتند تقدیر شد.
گفتنی است، این مراسم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار شد.
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