لزوم جلب مشارکت حداکثری مردم، تامین امنیت و تضمین سلامت انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه شنبه در نشست با اعضای خانه احزاب استان قم، احزاب را رکن جامعه مدنی در دنیای امروز دانست و افزود: رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم در زمینه‌های مختلف را مورد توجه قرار داد و گفت: احزاب بایستی از شیوه‌های نوین در راستای تشویق ایشان برای مشارکت بیشتر در سرنوشت کشور بهره ببرند.

وی با تاکید بر اینکه شناسنامه دار شدن احزاب شایسته سالاری و قانونمداری را در کشور افزایش خواهد داد گفت: ایام انتخابات را بهار فعالیت‌های احزاب است و با حضور طیف‌های سیاسی قوی در این نهاد می‌توانیم انتخاباتی پرشور را برگزار کنیم.

استاندار قم مدیریت استان را مکلف به انجام وظیفه در قبال انتخابات دانست و تصریح کرد: مسئولان بایستی امنیت، سلامت انتخابات و جلب مشارکت حداکثری مردم را محقق کنند.

وی با تاکید بر اینکه احزاب باید در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند گفت: در تلاش هستیم تا از همه ی ظرفیت‌ها برای اقناع افکار عمومی استفاده کنیم.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع کرونا از ابتدای اسفند سال گذشته گفت: با وجود محدودیت‌های به وجود آمده ناشی از همه‌گیری، مسائل استان در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی با جدیت و طبق برنامه‌ریزی پیگیری می‌شوند.

وی در ادامه افزود: حل معیشت و اقتصاد مردم محور فعالیت‌ها در سال جاری بوده و در این مسیر در جهت تحقق شعار سال تلاش کرده‌ایم.