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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۰۳

استاندار قم تاکید کرد:

لزوم جلب مشارکت حداکثری مردم، تامین امنیت و تضمین سلامت انتخابات

لزوم جلب مشارکت حداکثری مردم، تامین امنیت و تضمین سلامت انتخابات

قم- استاندار قم مدیریت استان را مکلف به انجام وظیفه در قبال انتخابات دانست و تصریح کرد: مسئولان بایستی امنیت، سلامت انتخابات و جلب مشارکت حداکثری مردم را محقق کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه شنبه در نشست با اعضای خانه احزاب استان قم، احزاب را رکن جامعه مدنی در دنیای امروز دانست و افزود: رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم در زمینه‌های مختلف را مورد توجه قرار داد و گفت: احزاب بایستی از شیوه‌های نوین در راستای تشویق ایشان برای مشارکت بیشتر در سرنوشت کشور بهره ببرند.

وی با تاکید بر اینکه شناسنامه دار شدن احزاب شایسته سالاری و قانونمداری را در کشور افزایش خواهد داد گفت: ایام انتخابات را بهار فعالیت‌های احزاب است و با حضور طیف‌های سیاسی قوی در این نهاد می‌توانیم انتخاباتی پرشور را برگزار کنیم.

استاندار قم مدیریت استان را مکلف به انجام وظیفه در قبال انتخابات دانست و تصریح کرد: مسئولان بایستی امنیت، سلامت انتخابات و جلب مشارکت حداکثری مردم را محقق کنند.

وی با تاکید بر اینکه احزاب باید در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند گفت: در تلاش هستیم تا از همه ی ظرفیت‌ها برای اقناع افکار عمومی استفاده کنیم.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع کرونا از ابتدای اسفند سال گذشته گفت: با وجود محدودیت‌های به وجود آمده ناشی از همه‌گیری، مسائل استان در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی با جدیت و طبق برنامه‌ریزی پیگیری می‌شوند.

وی در ادامه افزود: حل معیشت و اقتصاد مردم محور فعالیت‌ها در سال جاری بوده و در این مسیر در جهت تحقق شعار سال تلاش کرده‌ایم.

کد مطلب 5154877

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