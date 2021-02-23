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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۳۹

سرمربی جدید نفت مسجدسلیمان معارفه شد

سرمربی جدید نفت مسجدسلیمان معارفه شد

مسجدسلیمان- سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به صورت رسمی معارفه و فعالیت خود را در این تیم آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه‌شنبه جلسه معارفه «داریوش یزدی» سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه و همچنین بازیکنان تیم در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار شد.

«محمد نظری» مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان در این خصوص گفت: ان‌شاءالله مثل نیم‌فصل اول بتوانیم نتیجه خوبی را کسب کنیم و در پایان فصل با کمک بازیکنان و کادر فنی جایگاه تک‌رقمی را به دست آوریم.

داریوش یزدی در این جلسه عنوان کرد: از کادر فنی قبلی تیم به خاطر رساندن تیم به جایگاه فعلی، قدردانی می‌کنم و ان‌شاءالله تیم با حمایت مسئولان شهرستان و بازیکنان به جایگاهی واقعی‌اش برسد.

همچنین حشمت عیدی شیخ رباط، احسان قاضی، حمزه حدادی و داریوش صادقی به عنوان دستیاران یزدی در تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان معرفی شدند.

پیش از برگزاری جلسه معارفه داریوش یزدی سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان، پیشکسوتان ورزش شهرستان مسجدسلیمان با ساز و دهل محلی به استقبال این مربی رفتند.

مجتبی حسینی سرمربی سابق تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان بیست و ششم بهمن قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرده است.

کد مطلب 5154888

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    نظرات

    • سهیل نصیری IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
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      هررم از باغ بری میرسد. خب کل سیاست وبرنامه اتان غلط است چرا اینهمه اصرار دارید به تکرارهای بیهوده انصافا کجا را گرفتین تا الان اصلا یکسال ماردونا از قبر بیاید بشود مربی و قهرمان بشوید سالهای بعد چه میکنید .جه فرق داره ۶ شدن با غیربومی و ۱۱ با بازیکن ومربی بومی چرا چرخه ای شکل نگیرد از شهر برای همیشه

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