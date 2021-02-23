سرمربی جدید نفت مسجدسلیمان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه‌شنبه جلسه معارفه «داریوش یزدی» سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه و همچنین بازیکنان تیم در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار شد.

«محمد نظری» مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان در این خصوص گفت: ان‌شاءالله مثل نیم‌فصل اول بتوانیم نتیجه خوبی را کسب کنیم و در پایان فصل با کمک بازیکنان و کادر فنی جایگاه تک‌رقمی را به دست آوریم.

داریوش یزدی در این جلسه عنوان کرد: از کادر فنی قبلی تیم به خاطر رساندن تیم به جایگاه فعلی، قدردانی می‌کنم و ان‌شاءالله تیم با حمایت مسئولان شهرستان و بازیکنان به جایگاهی واقعی‌اش برسد.

همچنین حشمت عیدی شیخ رباط، احسان قاضی، حمزه حدادی و داریوش صادقی به عنوان دستیاران یزدی در تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان معرفی شدند.

پیش از برگزاری جلسه معارفه داریوش یزدی سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان، پیشکسوتان ورزش شهرستان مسجدسلیمان با ساز و دهل محلی به استقبال این مربی رفتند.

مجتبی حسینی سرمربی سابق تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان بیست و ششم بهمن قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرده است.