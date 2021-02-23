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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۳۴

در ادامه تصمیمات ستاد استانی مبارزه با کرونا انجام گرفت؛

اعمال محدودیت تردد افراد و وسائل نقلیه در آرامستان‌های کرمانشاه

اعمال محدودیت تردد افراد و وسائل نقلیه در آرامستان‌های کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس سازمان آرامستان‌های شهرداری کرمانشاه از ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به محوطه باغ فردوس و بهشت زهرا(س) کرمانشاه و محدودیت تردد افراد در آرامستان‌ها از فردا ۶ اسفند خبر داد.

حجت الاسلام احمد شیرین سخن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا از فردا ۶ اسفند ماه، ورود هرگونه وسیله نقلیه شخصی به محوطه باغ فردوس و بهشت زهرا (س) کرمانشاه ممنوع است.

وی ادامه داد: این محدودیت به صورت موقت و تا اطلاع ثانوی صبح‌ها و بعدازظهرها اعمال خواهد شد.

رئیس سازمان آرامستان‌های شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: از شهروندان خواهشمندیم کلیه مراسم تدفین را در کوتاه‌ترین زمان و با حضور بستگان درجه یک آن‌هم نهایت با ۱۰ نفر برگزار کرده و به ویژه تمامی توصیه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را در نماز میت در نظر داشته باشند.

وی تصریح کرد: خانواده‌های متوفی از توزیع هرگونه خیرات خودداری کرده و از شرکت سالمندان، کودکان و افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند جلوگیری کنند.

گفتنی است، بر اساس اعلام رئیس سازمان آرامستان‌های شهرداری کرمانشاه از برگزاری هرگونه مراسم ختم با عنوان سوم، چهلم و سالگرد در محوطه آرامستان جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 5154893

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