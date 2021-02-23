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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۳۷

رکورد تست کرونا در خوزستان شکسته شد؛

۱۰ هزار تست روزانه کرونا در خوزستان انجام شد

۱۰ هزار تست روزانه کرونا در خوزستان انجام شد

اهواز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از رکود شکنی در انجام ۱۰ هزار تست روزانه کرونا در استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول نژادیان عصر امروز در گفت‌وگوی رسانه‌ای در این خصوص اظهار کرد: در ادامه تشدید روند بیماریابی در استان خوزستان امروز (۵ اسفند) نزدیک به ۱۰ هزار تست تشخیص بیماری کرونا از مراجعان به مراکز بهداشتی، درمانی و آزمایشگاه‌های سیار انجام شد.

وی عنوان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی برای مهار زنجیره انتقال ویروس، بیماریابی فعال است تا بتوان بیماران را به سرعت شناسایی و از جامعه جدا کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر اینکه روند بیماریابی با همت پرسنل پرتلاش بهداشتی دانشگاه ادامه می‌یابد، گفت: از افرادی که نتیجه آزمایش آنها مثبت خواهد بود، درخواست می‌شود که برای انتقال نشدن ویروس به اطرافیانشان به طور سریع خود را قرنطینه کرده و در صورت بروز علائم حتماً به مراکز درمانی مراجعه کنند.

کد مطلب 5154897

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