۱۰ هزار تست روزانه کرونا در خوزستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول نژادیان عصر امروز در گفت‌وگوی رسانه‌ای در این خصوص اظهار کرد: در ادامه تشدید روند بیماریابی در استان خوزستان امروز (۵ اسفند) نزدیک به ۱۰ هزار تست تشخیص بیماری کرونا از مراجعان به مراکز بهداشتی، درمانی و آزمایشگاه‌های سیار انجام شد.

وی عنوان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی برای مهار زنجیره انتقال ویروس، بیماریابی فعال است تا بتوان بیماران را به سرعت شناسایی و از جامعه جدا کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر اینکه روند بیماریابی با همت پرسنل پرتلاش بهداشتی دانشگاه ادامه می‌یابد، گفت: از افرادی که نتیجه آزمایش آنها مثبت خواهد بود، درخواست می‌شود که برای انتقال نشدن ویروس به اطرافیانشان به طور سریع خود را قرنطینه کرده و در صورت بروز علائم حتماً به مراکز درمانی مراجعه کنند.