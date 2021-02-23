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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۵۴

با رأی نمایندگان؛

برخورداری از معافیت مالیاتی صادراتی منوط به بازگشت ارز شد

برخورداری از معافیت مالیاتی صادراتی منوط به بازگشت ارز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مقرر کردند که برخورداری از معافیت های مالیاتی صادراتی منوط به بازگشت ارز به کشور شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت شب مجلس با بندهای الحاقی (۱۵) و (۱۶) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۱۵ این تبصره آمده است؛

برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

همچنین در بند الحاقی ۱۶ تبصره ۶ آمده است؛ تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می‌گردد.

کد مطلب 5154906
زهرا علیدادی

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