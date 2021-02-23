اشتغال ۱۲ هزار نفر در واحدهای تولیدی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خسروی روز سه‌شنبه در نشست صنعتگران و کارآفرینان شهرک‌های صنعتی کردستان با نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان در سال ۱۳۷۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تاکنون به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی زمین واگذار شده است.

وی افزود: هم اکنون ۲۰ شهرک صنعتی در ۱۰ شهرستان استان احداث شده که تاکنون هزار و ۲۵۰ قرارداد با سرمایه گذاران در این شهرک‌ها منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان خاطرنشان کرد: شهرک‌های صنعتی در استان به لحاظ کمبود زمین بسیار کوچک هستند و هزینه‌های راه‌اندازی یک واحد صنعتی در کردستان از دیگر نقاط کشور بالاتر است.

خسروی اعلام کرد: هم اکنون ۴۵۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان در حال راه اندازی هستند که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد آنها شروع به کار می‌کنند.

وی افزود: با شروع به کار این واحدها شاهد فراهم کردن اشتغال بیشتر برای جوانان تحصیلکرده استان خواهیم بود.

خسروی اظهار کرد: کمبود زمین مشکل اصلی شهرک‌های صنعتی استان بوده و اگر برای این مهم چاره اندیشی نشود در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.