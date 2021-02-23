اثر عضو هیئت علمی دانشگاه یزد شایسته تقدیر سال ایران شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، در مراسم پایانی و معرفی آثار برگزیده و شایسته تقدیر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال که با رئیس‌جمهور در مجموعه سعدآباد برگزار شد، از بین ۳۲ کتاب نامزد در گروه دین، کتاب جریان‌شناسی عرفان ابن‌عربی در ادب فارسی تألیف دکتر مهدی حیدری استادیار و رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد در بخش عرفان به عنوان کتاب شایسته تقدیر معرفی شد.

هدف اصلی کتاب جریان شناسی عرفان ابن عربی در ادب فارسی، ترسیم اصول و فراز و نشیب‌های مکتب ابن عربی در حوزه زبان و ادبیات فارسی است.

این کتاب به دنبال نشان دادن ارتباط ابن عربی با هر یک از شاعران و ادیبان ایرانی به صورت مستقل و منفرد نیست، بلکه در صدد آن است تا پیوستگی اعضای این مکتب را به عنوان یک جریان بررسی و عناصر مشترک و متفاوت آثار آن را تحلیل و سهم افکار ایرانی را در ابتکارات ادبی محی الدین مشخص کند.

عضویت در بنیاد ملی نخبگان، کسب رتبه‌های برتر در آزمون‌های سراسری، کسب مدال طلای المپیاد دانشجویی، تالیف کتاب‌های تصوف و سیاست و گلشن اسرار، ۱۴ مقاله علمی و پژوهشی و ۱۶ مقاله همایش از دیگر دستاوردهای این عضو هیات علمی دانشگاه یزد است.