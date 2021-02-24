تکمیل کتابخانه مرکزی رشت تا اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، ماکان پدرام شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه اعتبارات استانی به بیش از ۵۰ درصد از پروژه‌های عمرانی راه و شهرسازی گیلان اختصاص پیدا می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر، ۱۰۴ پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف از جمله راه و ساختمان در سطح استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه راه و شهرسازی گیلان تکمیل پروژه‌های مهمی مانند تکمیل راه آهن رشت انزلی و ساختمان کتابخانه مرکزی رشت را عهده دار است، افزود: این پروژه‌ها بسیار بزرگ بوده و نیازمند اعتبارات بالا هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر برای طرح اقدام ملی مسکن در استان ثبت نام کرده اند، بیان کرد: سه هزار و ۶۶۴ نفر واجد شرایط هستند که برای ساخت، واگذاری زمین و اعطای وام‌های بافت فرسوده در این طرح شرکت می‌کنیم.

پدرام با بیان اینکه با همکاری بنیاد مسکن برای واگذاری زمین در شهرهای مختلف استان گیلان مشارکت داریم، اضافه کرد: ۴۰ میلیون تومان ودیعه اول جهت شرکت در طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به همکاری راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری، افزود: یک سوم اعتبارات این طرح‌ها از طریق راه و شهرسازی تأمین می‌شود که در همین راستا امسال ۲۲ میلیارد تومان در شهرهای مختلف گیلان تخصیص داده شد.

پدرام با بیان اینکه برای ساخت مسکن در بافت فرسوده، ۴۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد تسهیلات پرداخت می‌شود که ۱۵ میلیون ودیعه سالیانه نیز به آن تعلق می‌گیرد، تصریح کرد: تمام خانه‌هایی که در بافت فرسوده قرار دارند می‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۱۲۰ کیلومتر پروژه‌های راه روستایی استان را آسفالت کردیم اظهار کرد: این سازمان در سال ۹۹ نیز در خصوص تأمین قیر پروژه‌ها اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

پدرام با اشاره به اینکه تأمین مصالح برای اجرای پروژه‌های راه و شهرسازی در استان گیلان نسبت به سایر استان‌ها سخت‌تر است، عنوان کرد: زمین‌هایی که باید در اختیار راه و شهرسازی قرار گیرد مشکل دارد و ۳ تا ۵ برابر گران‌تر از سایر استان‌ها است.

وی به آخرین وضعیت کتابخانه مرکزی شهر رشت نیز اشاره کرد و گفت: قسمت‌های مربوط به تأسیسات موتورخانه این پروژه باقی‌مانده و امسال ۲۲ میلیارد تومان برای تکمیل آن هزینه شده و ۱۷ میلیارد تومان دیگر نیز نیاز داریم که در صورت تأمین اعتبار، تا اردیبهشت یا نهایتاً خرداد تکمیل می‌شود.