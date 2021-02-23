ونزوئلا به دنبال ارسال محموله سوخت جت به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه مقام آگاه از تصمیم ونزوئلا برای انتقال سوخت جت تولید شرکت ملی نفت این کشور به ایران در ازای گازوئیل صادراتی ایران به این کشور در راستای قرارداد تهاتر سوختی میان تهران و ونزوئلا خبر دادند.

به ادعای رویترز، این منابع آگاه اطلاعات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده‌اند.

لازم به ذکر است برنامه تهاتر تجاری میان ونزوئلا و ایران از سال گذشته و با اوج گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه کاراکاس آغاز شده و تهران تاکنون چندین تانکر نفتی، قطعات موتوری و لوازم یدکی را به این کشور ارسال کرده است.

سفارت ایران در کاراکاس در آگوست سال گذشته میلادی نیز از حمل محصولات کشاورزی این کشور به مقصد ایران نیز خبر داده بود.

پیشتر در تاریخ سوم اسفند ماه نیز شرکت «تانکرترکرز» که حرکت تانکرها و حمل نفت را رصد می‌کند، با انتشار یک پست توییتری خبر از تحویل مجدد سوخت از سوی ایران به ونزوئلا داده بود.

تانکرترکرز در ادامه نوشته بود که تانکر فارست، سومین تانکری است که ایران با استفاده از آن محموله سوختی خود را به ونزوئلا منتقل کرده است.

پیش از تانکر فارست، تانکرهای فورچون و فاکسون نیز از سوی ایران برای حمل بنزین و سوخت به ونزوئلا اعزام شده بودند.

شرکت ردیابی تانکرها گزارش خود را بر اساس شش هفته تحقیق پیرامون انتقال این محموله سوختی منتشر کرده بود.