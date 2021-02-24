علل مرگ کودکان زیر ۵ سال در پاندمی کووید ۱۹ بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علل مرگ و میر کودکان و نوزادان مبتلا به بیماری کووید ۱۹، شناسایی علائم خطر بیماری در کودکان و علائم و عوامل منجر به مرگ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدا محمدباقر رضایی مشاور اجرایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن تقدیر از تلاش‌های علمی و تحقیقاتی اساتید بیمارستان کودکان مفید به بیان مطالبی در خصوص اهمیت بیماری کووید ۱۹ در کودکان و مرگ و میر ناشی از آن پرداخت.

سهیلا واقفی دبیر کمیته و معاون درمان بیمارستان کودکان مفید نیز در این نشست شاخص مرگ و میر در کودکان زیر ۵ سال را به عنوان مقیاسی برای توسعه و رفاه هر کشور ذکر کرد.

وی تاکید کرد: موضوعاتی نظیر شناسایی عوامل منجر به فوت، تلاش برای مرتفع کردن آنها، افزایش آگاهی کادر درمان و بهداشت نسبت به علل و عوامل مرگ و میر و سرمایه گذاری دولت در این زمینه باعث دستیابی به آینده‌ای بهتر برای کشور خواهد شد.

دبیر کمیته برگزاری ادواری کمیته‌های مورتالیتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بررسی پرونده‌های مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه در بیمارستان‌های تابعه را راهکاری در راستای پیشبرد این هدف عنوان کرد.

در این کنفرانس اطلاعات کودکان مبتلا و فوت شده در اثر کووید ۱۹ در بیمارستان کودکان مفید به عنوان نمونه‌ای از جامعه آماری ایران در طی دوره ۱۱ ماهه گذشته ارائه و با اطلاعات اپیدمیولوژیک سراسر دنیا مقایسه شد.