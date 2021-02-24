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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۰۳

در معاملات امروز؛

قیمت جهانی طلا تقویت شد/ هر اونس ۱۸۰۸ دلار

قیمت جهانی طلا تقویت شد/ هر اونس ۱۸۰۸ دلار

قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، در حالی بالا رفت که اظهارات رییس فدرال‌رزرو باعث شد ارزش دلار افت کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، در حالی بالا رفت که اظهارات رئیس فدرال‌رزرو باعث شد ارزش دلار افت کند.

تا ساعت ۷:۲۱ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۲۱ درصد رشد کرد و به ۱٫۸۰۸.۸۵ دلار رسید.

قیمت این شاخص در آغاز معاملات امروز ۰.۳ درصد افت کرده بود.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۱۹ درصد رشد کرد و به ۱٫۸۰۹.۳۰ دلار رسید.

جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در سخنرانی خود اعلام کرد ریکاوری اقتصادی آمریکا سرعت مورد انتظار را نداشته و نرخ تورم هنوز به حد کافی بالا نیامده است.

سخنان او باعث شد ارزش دلار در برابر ارزهای مهم جهان افت کرده و قیمت طلا متعاقب آن رشد کند.

کد مطلب 5155041

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