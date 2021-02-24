سهام آسیایی افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز، چهارشنبه، در حالی افت کردند که نوسانات شدید سهام آمریکا در معاملات دیشب سرمایه‌گذاران را محتاط کرد.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۸۰ درصد افت کرد و نیکی ژاپن ۰.۷۷ درصد پایین آمد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۱.۲۶ درصد سقوط کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۱.۹۴ درصد از دست داد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۹۲ درصد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۲۴ درصد افت کردند.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب در ۱۰۵.۴۸ واحد و ۶.۴۶۰۹ واحد تثبیت شد.