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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۴۳

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان:

۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیاز است

۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیاز است

همدان _ مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: ۲۵۲ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان همدان وجود دارند که آزادی این تعداد زندانی بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله روحانی منش با اشاره به فرا رسیدن روز میلاد حضرت علی (ع)، اظهار داشت: ۲۲ زندانی جرایم غیرعمد که شامل چهار زندانی زن و ۱۸ زندانی مرد به مناسبت روز پدر آزاد می‌شوند.

وی بیان کرد: میزان بدهی هر یک از این زندانیان کمتر از ۳۰ میلیون تومان بوده که بخشی از آن توسط ستاد دیه تأمین شده است و ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان دیگر باقی مانده که امید می‌رود با کمک خیران این رقم تأمین شود.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اظهار داشت: مهمترین علت زندانی شدن این افراد محکومیت مالی ناشی از ضمانت افراد، ناتوانی در تأمین اجاره بها و دیگر مسائل مالی است.

روحانی منش بیان کرد: ۲۵۲ زندانی جرایم غیرعمد هم اینک در زندان‌های این استان محبوس هستند که آزادی این تعداد زندانی بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: ۱۸۶ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی بیش از ۴۸ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان در ۹ ماه نخست امسال از زندان‌های استان آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: ۲۵۲ زندانی جرایم غیرعمد هم اینک در زندان‌های این استان محبوس هستند که آزادی این تعداد زندانی بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

کد مطلب 5155046

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