۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله روحانی منش با اشاره به فرا رسیدن روز میلاد حضرت علی (ع)، اظهار داشت: ۲۲ زندانی جرایم غیرعمد که شامل چهار زندانی زن و ۱۸ زندانی مرد به مناسبت روز پدر آزاد می‌شوند.

وی بیان کرد: میزان بدهی هر یک از این زندانیان کمتر از ۳۰ میلیون تومان بوده که بخشی از آن توسط ستاد دیه تأمین شده است و ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان دیگر باقی مانده که امید می‌رود با کمک خیران این رقم تأمین شود.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اظهار داشت: مهمترین علت زندانی شدن این افراد محکومیت مالی ناشی از ضمانت افراد، ناتوانی در تأمین اجاره بها و دیگر مسائل مالی است.

روحانی منش بیان کرد: ۲۵۲ زندانی جرایم غیرعمد هم اینک در زندان‌های این استان محبوس هستند که آزادی این تعداد زندانی بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: ۱۸۶ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی بیش از ۴۸ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان در ۹ ماه نخست امسال از زندان‌های استان آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: ۲۵۲ زندانی جرایم غیرعمد هم اینک در زندان‌های این استان محبوس هستند که آزادی این تعداد زندانی بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.