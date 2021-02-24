کشف قاچاق سازمان یافته و میلیونی سوخت در خراسان شمالی

سیدجواد ایلالی در گفتگو با مهر از کشف قاچاق سازمان یافته و گسترده سوخت در خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: به موجب گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات خراسان شمالی، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵ نفر از افراد بومی و غیربومی در استان با استفاده از شگردهای خاص و به انحای مختلف از جمله تبانی با برخی متصدیان پخش فراورده‌های نفتی به ویژه در مناطق روستایی و محروم، مقادیری نفت سفید و گازوئیل را از استان‌های سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی جمع‌آوری می‌کردند و از طریق تانکرهای کشنده به یک شرکت روغن موتور در شهرستان مشهد به فروش می‌رساندند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با بیان اینکه این اقدامات به طور قاچاق انجام شده و دارای ماهیت شبکه‌ای و سازمان یافته بوده و شرکت خریدار با عملکرد متقلبانه و به ظاهر مجاز این سوخت‌ها را به کشور افغانستان به طور قاچاق صادر می‌کرده است، تصریح کرد: اتهامات انتسابی به متهمان قاچاق سازمان یافته در مجموع به میزان ۱۲ میلیون لیتر کالاهای یارانه‌ای نفت سفید و گازوئیل و پول‌شویی است.

وی همچنین از اتمام اولین مقطع فرایند دادرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و صدور قرار نهایی و کیفرخواست در این پرونده خبر داد.