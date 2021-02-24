۱۰ سناتور آمریکایی خواستار پیشبرد دیپلماسی با ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، «اد مارکی» عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد؛ از رهبری یک گروه ۱۰ نفره از دیگر سناتورهای آمریکایی خبر داد که خواستار بازتعریف قانون دیپلماسی با ایران هستند.

آنگونه که ادعا می‌شود، این مصوبه در حمایت از جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا و در راستای تلاش برای بازگشت همه طرف‌های برجام به تعهداتشان ذیل توافق هسته‌ای ایران، ارائه می‌شود.

در میان سناتورهایی که از این مصوبه حمایت می‌کنند؛ نام‌های آشنایی چون «الیزابت وارن»، «برنی سندرز» و «کریس مورفی» به چشم می‌خورد که به ترتیب، سناتورهای ایالات ماساچوست، ورمونت و کنتیکت هستند.

البته، مارکی با لحنی حق به جانب مدعی شده که بایدن به دنبال بستن راه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و خروج دونالد ترامپ از برجام به دور شدن آمریکا از متحدانی منجر شد که حمایتشان برای مقابله با همه رفتارهای بد ایران (!) لازم بود.

حمایت ۱۰ سناتور دموکرات آمریکا از بایدن در حالی است که او از لحظه ورود به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه (اول بهمن)، عملاً هیچ گام محسوسی در راستای جبران اشتباه دولت قبلی واشنگتن برنداشته و به انجام چند اقدام سیاسی که بیشتر جنبه نمایشی دارد؛ اکتفا کرده است.

حتی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم با وجود اینکه از باز بودن باب دیپلماسی سخنی می‌گوید؛ در مصاحبه با بی بی سی، به این واقعیت اذعان کرد که واشنگتن هیچیک از اهرم‌های فشار را کنار نگذاشته و تمامی تحریم‌های ایران نیز به قوت خود باقی است.