کشتار روزانه ۱۴۰ تن مرغ در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، ارژنگ عزیزی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با موضوع تنظیم بازار مرغ با اشاره به شیوه نامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با نظارت بر تولید و عرضه گوشت مرغ، اظهار کرد: خوشبختانه در این شیوه نامه وظایف جهاد کشاورزی، دامپزشکی و پشتیبانی امور دام در نحوه رصد و پایش تولید، کشتار و توزیع مرغ مشخص شد.

وی افزود: در جلسات قبلی تنظیم بازار استان اردبیل نیز مسئولیت نظارت بر نرخ مصوبه مرغ از کشتارگاه تا سطح خرده فروشی نیز بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده و مقرر شده موارد تخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

عزیزی گفت: با توجه به کشتار روزانه حدود ۱۴۰ تن مرغ در روز در کشتارگاه‌های استان اردبیل، چنانچه هر یک از دستگاه‌ها وظایف خود را برابر تقسیم کار انجام شده به نحو مطلوب انجام دهند، نباید مشکلی در رابطه با تأمین و توزیع مرغ مورد نیاز استان به نرخ مصوب داشته باشیم.