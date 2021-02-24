مجلس به هر قیمتی دنبال افزایش درآمد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: نظر مجلس هیچ گاه این نبوده که کالاهای اساسی با نرخ ETS وارد کشور شود.

وی بیان کرد: نظر ما در مجلس در ساختار بودجه این بود که حتماً در حوزه گمرک شفافیت وجود داشته باشد و کسی نتواند از قانون تفسیری داشته باشد و دست دولت در این زمینه باز باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس هرگز به دنبال آن نیست که قیمت کالاهای اساسی مخصوصاً نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید را افزایش دهد و ما با آن مخالف هستیم.

قالیباف بیان کرد: این گونه نگاه نشود که مجلس به هر قیمتی به دنبال افزایش درآمد است و ما هرگز به دنبال این مسئله نیستیم، چرا که معتقدیم این مساله تورم‌زا خواهد بود.