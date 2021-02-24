نمایندگان فدراسیون در مسابقات کشتی نوجوانان و جوانان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در ۴ استان برگزار می‌شود.

اسامی نمایندگان فدراسیون در این مسابقات به شرح زیر است:

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- سنندج

نماینده فدراسیون جواد کریمی

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی آزاد نوجوانان ۱۷ تا ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- رامسر

نماینده فدراسیون عزیزاله اطاعتی

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی فرنگی جوانان ۱۹ تا ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- شیراز

نماینده فدراسیون علی اکبر انصاری

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان ۲۱ تا ۲۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- تهران

نماینده فدراسیون مرتضی ربی