نمایندگان فدراسیون در مسابقات کشتی نوجوانان و جوانان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در ۴ استان برگزار میشود.
اسامی نمایندگان فدراسیون در این مسابقات به شرح زیر است:
رقابتهای انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- سنندج
نماینده فدراسیون جواد کریمی
رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد نوجوانان ۱۷ تا ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- رامسر
نماینده فدراسیون عزیزاله اطاعتی
رقابتهای انتخابی تیم کشتی فرنگی جوانان ۱۹ تا ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- شیراز
نماینده فدراسیون علی اکبر انصاری
رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان ۲۱ تا ۲۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۰- تهران
نماینده فدراسیون مرتضی ربی
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