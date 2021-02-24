کشور با فریاد و هیجان و شعار اداره نمی شود/ما محکم در برجام هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه یک مسئله بسیار مهمی پیش رو داریم که همه باید به آن توجه کنیم، گفت: شخص من به عنوان رئیس‌جمهور جامعه بار بسیار سنگینی بر دوش خودم احساس می‌کنم. اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر دوش من سنگینی می‌کند یعنی می‌خواهد استخوان‌های پشت را بشکند.

روحانی گفت: اصل ۱۱۳ رئیس جمهور کشور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌کند، یعنی هرکجای قانون اساسی صدمه ببیند، این رئیس‌جمهور است که باید فریاد بزند و از همه توانش استفاده کند. اصل ۱۱۳ کاملاً روشن است و نیاز به تفسیر ندارد و از واضحات و بدیهیات است.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است نه ناظر، خیلی بالاتر از نظارت است. مهمترین اصل قانون اساسی نسبت به قوای سه‌گانه یعنی اصل ۵۷ استقلال سه قوه را تصریح می‌کند و هیچ گروه دیگری حق ندارد در امور گروه دیگر مداخله کند. هیچ قوه‌ای نمی‌تواند به قوه دیگر بگوید چرا این روش را انتخاب کردی؟ ما مداخله نداریم.

رئیس‌جمهور گفت: قوای سه گانه از هم استقلال دارند، معنی استقلال را همه توجه کنیم. در پایان اصل پنجاه و هفت قانون اساسی تصریح می‌کند که این قوا مستقل از یکدیگرند. قوه مجریه استقلال دارد و هیچ قوه دیگر نمی‌تواند در کار قوه مجریه دخالت کند زیرا اجرا با ماست.

روحانی افزود: قانون اساسی در اصل ۶۰ تصریح می‌کند، جز مواردی که مسئولیت بر عهده مقام معظم رهبری بوده و استثناست، کل اجرا در کشور به غیر از آن استثنا بر عهده رئیس‌جمهور و وزرا است.

وی افزود: ما نباید قانون اساسی را تعطیل کنیم و نباید اجازه دهیم قانون اساسی تخریب شود. اینکه به یک فرد به نام حسن روحانی توهین کنند مهم نیست، اما عنوان ریاست‌جمهوری غیر از فرد است. کسی حق ندارد این عنوان را تخریب کند، این وظیفه همه ماست. مخصوصاً در شرایطی که ما به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نزدیک می‌شویم و می‌خواهیم مردم مشارکت حداکثری داشته باشند.

رئیس‌جمهور گفت: آیا قرار است این‌طور مشارکت حداکثری داشته باشند که رئیس جمهوری را انتخاب کنند که از فردای انتخاب، تبدیل به تابلو و سیبل همه تیرهای زهرآگین و تهمت و فحش بشود؟ چرا مردم باید این کار را بکنند؟ مگر بیکارند که پای صندوق رأی بروند؟ من می‌ترسم یک دستی در پشت پرده در کار باشد و بخواهد مردم را از انتخاب ات مأیوس کنند.

روحانی تاکید کرد: یعنی به مردم بگویند کجا می‌روید و چه کسی را می‌خواهید انتخاب کنید؟ اراده دست ماست نه دست شما، شما مردم کاره‌ای نیستید. نگذارید یک چنین فکری پشت پرده توسعه پیدا کند. تمام آنهایی که انتخاب می‌شوند توسط مردم و یا توسط مردم انتخاب نمی‌شوند و طبق قانون انتصاب می‌شوند، دارای احترام و جایگاه خودشان هستند. خیلی باید حواس خود را در این شرایط حساس جمع کنیم.

وی ادامه داد: البته ما گاهی تیرها را نمی‌بینیم و سوزش آن را از پشت سر حس می‌کنیم زیرا ما در میدان جنگ هستیم و از پشت سر تیر پرتاب می‌کنند. تیرهایی که از روبرو می‌آید را ما می‌بینیم و برای دشمن است. سوزش‌سینه ما برای تیرهای دشمن در میدان جنگ است که به ما شلیک می‌کنند اما از پشت هر چه سوزش می‌بینیم برای تیرهایی است که از پشت جبهه می‌آید.

رئیس‌جمهور گفت: مثل اینکه یادمان رفته که در شرایط جنگ هستیم؟ مثل اینکه یادمان رفته تروریسم اقتصادی هنوز ادامه دارد؟ مثل اینکه یادمان رفته در این شرایط کرونایی تحریم و کرونا از دو طرف برای ما مشکلات درست کرده است؟ مثل اینکه توصیه‌های رهبر را فراموش می‌کنیم، چند بار مقام معظم رهبری باید تاکید کنند که احترام را نگه دارید و اخلاق را مراعات کنید و ادب اسلامی را مراعات کنید؟

روحانی گفت: یعنی هر هفته و هر روز ایشان باید این را توصیه کنند؟ چرا گوش نمی‌کنیم؟ وقتی مقام معظم رهبری نکته‌ای را تاکید می‌کنند باید آویزه گوش ما تا آخر عمر باشد. نگذاریم مردم ما مأیوس شوند. اداره کشور پیچیدگی‌های بسیار فراوانی دارد و اجرای امور کار ساده ای نیست، با احساسات، هیجانات و فریاد و شعار که نمی‌شود کشور را اداره کرد، نمی‌شود در مقابل دشمن برنامه ریزی کرد.

وی ادامه داد: آنچه به اعتقاد من از هر چیز مهمتر است، وحدت و اتحاد و انسجام مخصوصاً بین قواست، ما نباید در مقابل یکدیگر قرار بگیریم بلکه ما باید در کنار هم باشیم و دست همدیگر را بگیریم، نباید مچ گیری کنیم، باید دستگیری کنیم. وحدت و انسجام امروز بزرگترین وظیفه ماست. آنچه می‌تواند دشمن را شکست دهد قانون نیست بلکه وحدت است.

رئیس‌جمهور گفت: مردم هستند که می‌توانند دشمنان ما را به شکست بکشانند والا نوشتن یک خط روی کاغذ که کاری نمی‌تواند انجام دهد. اراده مردم را ضعیف نکنیم، نگذاریم مردم نسبت به آینده‌ای که باید خوشبین باشند، مأیوس شوند و ذهنشان مغشوش شود.

روحانی تاکید کرد: مگر ما حق داریم با تریبون و میکروفونی که در اختیار داریم با اعصاب مردم بازی کنیم؟ مگر اعصاب مردم برای ماست؟

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مسائل بسیار مهم ما صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای است. همه بدانند اگر کاری کردیم که صلح‌آمیز بودن زیر سوال رفت یعنی خطا و اشتباه کردیم، یعنی راهی را طی کردیم که دشمن می‌خواهد. مبنای تمام دعواهایی که علیه ما طراحی کردند چه بود؟ به دروغ به ما تهمت زدند که ما فعالیت غیرصلح‌آمیز انجام دادیم. با این تهمت و توطئه ما را به شورای امنیت بردند و علیه ما قطعنامه صادر کردند و به اتفاق آرا علیه ما قطعنامه ۱۹۲۹ را صادر کردند و ما را تا مرز جنگ پیش بردند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: لااقل بهانه‌شان علیه ما این بود که فعالیت ایران صلح‌آمیز است یا غیرصلح‌آمیز؟ وظیفه شرعی و اخلاقی ما، فتوای مقام معظم رهبری، کنوانسیون ان‌پی‌تی که به آن پیوستیم، همه به ما می‌گوید فعالیت باید صلح آمیز باشد. این سیاست دفاعی و دستور رهبر انقلاب و اخلاق اسلامی ماست، ما که می‌خواهیم صلح‌آمیز عمل کنیم چرا علامت غیر صلح آمیز به بدخواهان بدهیم؟ چه خاصیتی دارد؟ علامت‌های ما هم باید صلح آمیز باشد و عمل ما باید به صلح آمیز بودن کمک کند.

روحانی تصریح کرد: با گفتن اینکه فعالیت ما صلح آمیز است خب مردم و دوستان ما قبول می‌کنند اما دشمنان نمی‌پذیرند. برخی مردم هم نمی‌دانند ما درست می گویم یا بدخواهان ما راست می‌گویند؟ اینجا نقش نهادها و سازمان‌های بین المللی بسیار تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: یعنی یک آژانسی که درست شده برای این کار که فعالیت این کشور صلح آمیز است یا خیر؟ من نمی‌خواهم بگویم که آن نهاد اشتباه نمی‌کند و همه کارهایش درست است، من می گویم وقتی آن نهاد گفت که این کشور کارش صلح‌آمیز است، حربه از دست دشمن گرفته شده است. دیگر بدخواهان ما نمی‌توانند حرف بزنند. ما در برجام چه کار کردیم؟

رئیس‌جمهور گفت: من نمی‌خواهم درباره آثار برجام صحبت کنم. اما یکی از آثار مهم برجام این بود که این حربه را از دست دشمن گرفتیم. همه بهانه دشمن PMD بود و می‌گفت برخی فعالیت‌های ایران مشکوک است، خب ماPMD را بستیم و تمام شد. بزرگترین ضربه بر پیکره تبلیغات و سیاست‌های دروغ بدخواهان ما این بود که پرونده PMD بسته شد، این یکی از کارهای بزرگ برجام بود.

روحانی گفت: معمولاً کارهای برجام خیلی سخت شده است زیرا اگر یک کسی از برجام تعریف کند می‌گویند فلانی برجامی و فرجامی است، اما ما کاری که به نفع مصالح مردم انجام دادیم باید به مردم توضیح دهیم و ما محکم در برجام هستیم، ممکن است تعهداتمان را کاهش داده باشیم اما به اصل برجام متعهدیم و آن را کاملاً قبول داریم و با همه قدرت از برجام حفاظت می‌کنیم و اتفاقاً ما بودیم که برجام را حفظ کردیم.

وی تصریح کرد: اگر ما در این ۳ سال جنگ اقتصادی صبر و تحمل نمی‌کردیم، برجامی باقی نمی‌ماند. برجام امروز به خاطر صبر ملت ایران زنده است. و الا آمریکا که بیرون رفته بود و به تعهداتش پشت پا زده بود و اروپا هم از ترس کنج خانه رفته بود و بقیه هم کار زیادی برای ما نمی‌کردند خب طبیعی بود اگر ما می‌خواستیم خارج شویم، می‌توانستیم. زیرا طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده بود اما در عین حال ما برجام را حفظ کردیم.

رئیس‌جمهور گفت: رابطه ایران با آژانس انرژی اتمی برای به کرسی نشاندن حرف مان در دنیا و در افکار عمومی است برای اینکه از صندلی اتهامی که دشمن می‌خواهد پایین بیاییم و روی صندلی مدعی بنشینیم.

روحانی تاکید کرد: راه این مسئله همکاری با آژانس است، راه دیگری ندارد. یعنی اگر شما رابطه با آژانس را تخریب کردید دیگر راه و مسیری باقی نمی‌ماند. آژانس انرژی اتمی اگر در برابر ترامپ ایستادگی نکرده بود، آنها که از نیویورک به وین رفتند تا آنها را قانع کنند تا یک کلمه بگویند ایران به تعهداتش کامل عمل نمی‌کند، اما موفق نشدند.

وی ادامه داد: مدیرکل وقت آژانس را به نیویورک بردند و تهدید و تطمیع کردند اما موفق نشدند و آژانس ایستاد و گفت ایران به تعهداتش عمل کرده است و ۱۵ بار این را تأیید کرد. دست آمریکایی‌ها را بست. یکی از جاهایی که ترامپ شکست خورد این بود که می‌خواست از طریق آژانس استفاده کند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ترامپ یک سال معطل شد تا از برجام خارج شود، یکی از دلایل آن هم این بود که آژانس با همکاری نکرد. در همین ماه‌های اخیر سه کشور اروپایی که پشت سر آنها آمریکا و بعضی دیگر هم بودند، بی‌دلیل و بر سر یک بهانه‌ای می‌خواستند ما را محکوم کنند که ایران همکاری نمی‌کند اما کاری که ما انجام دادیم این بود که آژانس اعلام کرد من با ایران همکاری می‌کنم و توطئه آنها خنثی شد.

روحانی تصریح کرد: این سه کشور اروپایی خیلی بدهکار ما هستند زیرا ما سه سال صبر کردیم اما آنها هیچ کاری نتوانستند بکنند و می‌خواستند یک چیزی پیدا کنند و بگویند شما هم تخلف کردید.

ادامه دارد…