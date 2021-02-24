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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۱۸

رئیس کمیته امداد شهرستان ایوان:

نیکوکاران ایوان ۳۵۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند

نیکوکاران ایوان ۳۵۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند

ایلام-رئیس کمیته امداد شهرستان ایوان از پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان صدقه توسط مردم نیکوکار این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

حمید ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان صدقات از طریق مشترکین دارای صندوق‌های خانگی، صندوق‌های معابر و اماکن و همچنین مشترکین الکترونیکی بوده است.

وی ادامه داد: از این میزان صدقه مبلغ ۲ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال از طریق مشترکین کمیته امداد و مبلغ یک میلیارد ریال نیز توسط نیکوکاران مرتبط با مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد پرداخت شده است.

ایراندوست تصریح کرد: صدقات جمع آوری شده در شهرستان ایوان در زمینه تامین جهیزیه نیازمندان، احداث مسکن مددجویان، کمک به فرانشیز درمانی بیماران صعب العلاج، کمک به معیشت مددجویان، آموزش و مهارت آموزی شغلی مددجویان، تعمیر مسکن و تقویت بنیه تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت هزینه شده است شده و صدقات مراکز نیکوکاری نیز توسط خود مراکز صرف هزینه جهیزیه، مسکن، معیشت و درمان نیازمندان شهرستان شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان ایوان با بیان اینکه صدقات جمع آوری شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته است، گفت: هم اکنون در شهرستان ایوان تعداد هفت هزار صندوق اشتراک خانگی، ۱۰۰ اشتراک معابر و ۹۵ اشتراک اماکن و ادارات وجود دارد.

ایراندوست در پایان با عنوان اینکه امسال اقبال مردم این شهرستان با پرداخت صدقه الکترونیکی روبه افزایش بوده است، گفت: هم اکنون تعداد زیادی از مشترکین از طریق روش‌های الکترونیکی صدقه خود را پرداخت می‌کنند.

کد مطلب 5155132

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