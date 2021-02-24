بیش از ۷۵ میلیاردریال وام خوداشتغالی به ایثارگران قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین علی‌پناه قویدل با بیان اینکه رفع بیکاری ایثارگران از مهمترین دغدغه‌های مسئولان بنیاد است، گفت: مدیران این نهاد در حل این مشکل از راهکارهای مختلف مانند پرداخت وام خوداشتغالی استفاده می‌کنند تا برای آنها شغل ایجاد شود.

وی افزود: در رفع مشکل یاد شده باید همه مسئولان با بنیاد شهید و امور ایثارگران همکاری داشته باشند تا ایثارگر بیکار در شهرستان قزوین وجود نداشته باشد.

رئیس بنیاد شهرستان قزوین گفت: ۷۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال وام خوداشتغالی (قرض‌الحسنه و یارانه‌ای) به ۷۵ نفر از فرزندان جانباز بالای ۲۵ درصد و فرزندان، خواهران و برادران شهید پرداخت شده است.

قویدل افزود: وام خوداشتغالی به ایثارگرانی پرداخت می‌شود که جواز یا پروانه کسب، کشاورزی و دامداری داشته باشند و بتوانند شغلی برای خود برپا کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد اعتبارات وام مشاغل خانگی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین جذب شده است، گفت: با تحقق این مهم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به ۹ نفر از جامعه هدف این شهرستان پرداخت شده است.