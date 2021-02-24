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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۳۲

رئیس پلیس راه مازندران:

محورهای کوهستانی مازندران برفی ولغزنده است

محورهای کوهستانی مازندران برفی ولغزنده است

ساری- رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به برفی ولغزنده بودن محورهای کوهستانی استان از کاربران جاده ای خواست تا در تردد از این محورهای با سرعت مطمئن حرکت کنند.

سرهنگ علیرضا قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برفی ولغزنده بودن محورهای کوهستانی از جمله هراز وکندوان اظهار داشت: برای تردد از مسیرهای کوهستانی همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است.

وی با تاکید بر رعایت سرعت مطمئن و توجه به ویژه به قوانین راهنمایی و رانندگی از کاربران خواست تا از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند و افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی احتمال ریزش سنگ و بهمن در جاده‌ها وجود دارد.

وی ترافیک محورهای استان را عادی و روان بیان کرد و با اشاره به طرح منع ورود خودروهای غیربومی به دلیل محدودیت‌های کرونایی اظهار داشت: خودروهای غیربومی جریمه خواهند شد.

کد مطلب 5155153

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