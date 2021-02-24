محورهای کوهستانی مازندران برفی ولغزنده است

سرهنگ علیرضا قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برفی ولغزنده بودن محورهای کوهستانی از جمله هراز وکندوان اظهار داشت: برای تردد از مسیرهای کوهستانی همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است.

وی با تاکید بر رعایت سرعت مطمئن و توجه به ویژه به قوانین راهنمایی و رانندگی از کاربران خواست تا از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند و افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی احتمال ریزش سنگ و بهمن در جاده‌ها وجود دارد.

وی ترافیک محورهای استان را عادی و روان بیان کرد و با اشاره به طرح منع ورود خودروهای غیربومی به دلیل محدودیت‌های کرونایی اظهار داشت: خودروهای غیربومی جریمه خواهند شد.