حضور وزرای گردشگری ایران و ونزوئلا در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به موقعیت‌های گردشگری استثنایی در کرمان امروز وزرای گردشگری ایران و ونزوئلا به کرمان سفر می‌کنند و بازدید از مراکز تاریخی و میراثی و باستانی مرکز این استان را در دستور کار خود دارند.

پورابراهیمی اظهار داشت: امروز افتتاح موزه طلا و جوهرات کرمان در صدر برنامه‌های سفر وزرای گردشگری ایران و ونزوئلا قرار دارد.

وی تاکید کرد: بازدید از آثار تاریخی شهر ماهان و نیز حضور در مجموعه گردشگری شهداد از برنامه‌های سفر وزاری گردشگری ایران و ونزوئلا خواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف از این برنامه حضور میهمانان خارجی در کرمان برای آشنایی بیشتر با جاذبه‌های گردشگری کرمان بویژه مرکز این استان است.

پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد: با اتمام شیوع کرونا شاهد حضور گردشگران خارجی به ویژه کشورهایی مانند ونزوئلا که روابط سیاسی مطلوبی با ایران دارند در استان کرمان باشیم.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع از دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی دعوت شده به کرمان سفر کند و این فراکسیون نیز با ظرفیت‌های گردشگری استان کرمان بیش از پیش آشنا شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اقتصاد گردشگری به دلیل آسیب‌های شرایط شیوع کرونا نیازمند حمایت جدی است و امیدواریم با رفع محدودیت‌های کرونایی و حمایت‌های عملی دولت از مجموعه‌های آسیب دیده از استان کرمان و سراسر کشور شاهد خیزش مجدد فعالیت‌های این بخش مهم اقتصادی کشور باشیم تا بتوان در شرایطی که کشور به سمت کاهش درآمدهای نفتی حرکت می‌کند بخش گردشگری بتواند جایگزین مناسبی برای این مهم باشد.

وی ضمن تقدیر از استاندار کرمان در پیگیری موضوعات اقتصادی این استان ابراز امیدواری کرد: با اقدامات خوب در دستور کار دکتر زینی وند و توجه به بخش‌های اقتصادی مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و گردشگری و پیگیری‌های استانی و ملی وی، شاهد ارتقا و بهبود شرایط معیشتی استان کرمان باشیم.