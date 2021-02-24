۴۲ درصد مزارع و باغات استان بوشهر به سیستم نوین آبیاری تجهیز شد

محمدتقی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمینه افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی استان بوشهر فعالیت‌های خوبی داشته‌ایم و طرح‌های متعددی اجرایی شده است.

وی با اشاره به اجرای ۳۸ هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان بوشهر، اضافه کرد: تاکنون ۴۲ درصد از مزارع و باغات استان بوشهر به سیستم نوین تجهیز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در سال جاری مطابق برنامه اجرای هزار و ۴۰۰ هکتار سیستم نوین آبیاری را در استان داشتیم که تاکنون دو هزار و ۲۰۰ هکتار اجرا شده و ۸۰۰ هکتار هم در دست اجرا داریم.

وی از افزایش دو برابری ضریب مکانیزاسیون در استان خبر داد و بیان کرد: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در استان بوشهر ۰.۷۸ درصد بود که به ۱.۵۲ درصد رسیده است.

منوچهری تصریح کرد: این میزان پیشرفت به لطف تزریق اعتبارات خط مکانیزاسیون بوده و توانستیم بخش زیادی از ماشین‌آلات را نوسازی کنیم.