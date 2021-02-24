رونمایی ایران کیش از عملیات پرداخت موفق مبتنی بر استانداردEMV

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش در گفتگویی با شبکه خبر که در ارتباط با پروژه حذف کارت‌های فیزیکی و طرح اخیر بانک مرکزی صورت گرفت، ضمن اشاره به اینکه ایران کیش بیش از ششصد هزار کارتخوان مجهز به NFC دارد، گفت: امروز شاهد دموی یکی از شرکت‌های پرداخت در راستای اهداف بانک مرکزی هستیم موفق شده ایم سوئیچ اصلی ایران کیش را به شاپرک ۲ منتقل کرده و کارتخوان های ما آمادگی تحقق خواسته بانک مرکزی راازطریق دستگاه‌های ایران کیش دارای قابلیت NFC دارد.

طبری ضمن نمایش پرداخت عملیاتی و موفق از طریق اپلیکیشن مربوطه و دستگاه کارتخوان ایران کیش مجهز به NFC گفت: آنچه بانک مرکزی در حذف کارت‌های فیزیکی می‌خواهد محقق شده است و با توجه به اینکه پیشتر بخش عمده ای ازدستگاه های ایران کیش مجهزبه NFC بوده اند نیازی به تغییر و تعویض این دستگاه‌ها نیست.

مدیرعامل ایران کیش با بیان اینکه تکنولوژی NFC، بخشی از پروژه حذف کارت‌های فیزیکی است گفت: مهم‌ترین کاربرد NFC، پرداخت پول از طریق گوشی‌های هوشمند است. همانطور که امروز هم شاهد بودید برای این منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت خود را در گوشی ذخیره می‌کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC خوان ایران کیش نزدیک می‌کند تا پرداخت انجام شود. سیستم مبتنی بر NFC مذکور ، تحت استاندارد EMVاست که این نشان از امنیت بسیار بالای آن دارد. از سویی برای استفاده از اپلیکیشن مذکور نیز شما نیاز به استفاده از یک رمز ورود دارید سپس با ورود به نرم افزار، پرداخت غیر تماسی از طریق NFC را انتخاب و با نزدیک کردن گوشی به دستگاه کارتخوان مجهز به این تکنولوژی، پرداخت را انجام می‌دهید. در حال حاضر در سیستمی که دموی آن را مشاهده کردیم برای مبالغ مختلف رمزکارت را نیز وارد می‌کنید، البته بانک مرکزی می‌تواند در آینده برای این که چه مبالغی نیاز به ورود رمز کارت نیز داشته باشند، تصمیم گیری کند. همه اینها نشان می‌دهد که شما از لحاظ امنیتی در پرداخت از روش NFCنباید هیچ نگرانی داشته باشید حتی اگر برفرض خدای نکرده گوشی شما به سرقت برود امکان ورود به اپلیکیشن و یا خرید با توجه به نیازورود رمز، از سوی شخص سارق وجود ندارذ.

وی در خصوص فواید حذف کارت فیزیکی گفت: بدیهی است که یکی از مهمترین فوایدش می‌تواند موضوع ویروس کرونا و رعایت بیشتر پروتکل هاباشد. دوم اینکه دیگر نیاز نیست با خودتان کارت بانکی همراه داشته باشید. بخصوص که بسیاری از ما چندین کارت بانکی با خود حمل می‌کنیم. یک موبایل و یک اپلیکیشن می‌تواند مجموعه‌ای از این کارت‌ها باشد. از سویی ورود به این عرصه قطعاً باعث ایجاد کسب و کارهای مرتبط با آن در آینده نیز خواهد شد. حذف کاغذ و عدم نیاز به رول هم یکی دیگر از اتفاقات خوب است، اپلیکیشن؛ اطلاعات تراکنشی را به صورت نوتیفیکیشن به شما خواهد داد. موضوع صرفه جویی و خروج ارز نیز از جمله دیگر فواید مربوط به این تصمیم بانک مرکزی است.

طبری اظهار داشت: رقابت بین شرکت‌های پرداخت و … فرایند خرید را تسهیل می‌کند. این بستر بیشتر در راستای رضایت مشتری است. وقتی شما به تکنولوژی جدید ورود پیدا می‌کنید امنیت بیشتر ایجاد می‌شود. سرقت‌ها کمتر شده و تراکنش‌ها و رفتارهای تراکنشی به سمت بهبود حرکت می‌کنند.

وی تاکید کرد: با عزمی که جناب دکتر همتی و محرمیان در بانک مرکزی برای حذف کارت فیزیکی دارند این نوید را می‌دهیم که ایران کیش به زودی این کار را در حوزه تکنولوژی NFC در بخشی از جامعه رقم می‌زند.

گفتنی است با استقرار استاندارد EMV انطباق هرچه بیشتر شبکه پرداخت ایران با سایر شبکه‌های بین‌المللی پرداخت کشورهای دیگر تحقق می‌یابد.

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