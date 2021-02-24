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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ورود سامانه بارشی به جو کهگیلویه و بویراحمد/ ‌سی سخت سردترین شهر

ورود سامانه بارشی به جو کهگیلویه و بویراحمد/ ‌سی سخت سردترین شهر

یاسوج- کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ورود سامانه بارشی به جو استان خبر داد.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امشب با نفوذ سامانه بارشی به جو استان، شاهد بارش باران، گاهی همراه با رعد و برق خواهیم بود.

وی ابراز داشت: در مناطق کوهستانی و مستعد بارش‌ها به شکل برف پیش بینی می‌شود.

بهره مند با بیان اینکه در برخی مناطق ریزش تگرگ را خواهیم داشت، گفت: این سامانه بارشی از عصر پنجشنبه به تدریج از جو استان خارج می‌شود.

بهره مند به وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان اشاره کرد و گفت امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و سی سخت با کمینه دمای صفر درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 5155201

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