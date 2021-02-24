به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، بهروز طهماسب کاظمی مشاور برنامه‌ریزی راهبردی ریاست و رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ـ پیشوا و قرچک بازدید کرد.

وی در جلسه هم‌اندیشی با اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا و قرچک که به بررسی مسائل جاری عمده واحدها و مسائل خاص واحد پرداخت، ضمن تبریک میلاد مبارک حضرت جوادالائمه و امیرالمؤمنین (علیهماالسلام) و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر انقلاب، گفت: این دانشگاه اکنون روند رشد و بالندگی خود را با رویکرد جهادی و با تمام توان ادامه می‌دهد.

طهماسب کاظمی گفت: امروز مفتخریم تمام تلاش خود را مصروف این می‌کنیم تا مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانشگاه آزاد اسلامی که ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه است را پیگیری کرده و به صورت مستمر گزارش اقدامات راهبردی مدیریت دانشگاه جهت استحضار و رهنمودهای مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و مورد توجه ایشان قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پرهزینه بودن، لختی، انعطاف‌ناپذیری و تمرکز بیش از حد از ویژگی‌های سازمان مدیریت گذشته دانشگاه بود که زیر سایه سنگین نظم حاصل از بروکراسی آهنین بین واحدها و سازمان مرکزی پنهان شده بود.

مشاور برنامه‌ریزی راهبردی رئیس دانشگاه آزاد گفت: اضافه کردن مأموریت‌ها و فعالیت‌های سیستم هر روز به پیچیدگی و سنگینی سازمان در تصمیم‌گیری می‌افزود و کوچک‌سازی ساختار در واحدها و سازمان مرکزی و سبک کردن بار نیروی انسانی در این سیستم بدون داشتن یک نظام هوشمند اطلاعاتی، نتیجه‌ای جز قفل شدن سیستم، به تأخیر افتادن امور، از دست رفتن فرصت‌ها و ایجاد چالش های بزرگ‌تر در پی نداشت.

وی افزود: تنها علاج راهبردی این چالش‌ها که در اثر ساختار تصمیم گیری غیر یکپارچه اما متمرکز مدیریت دانشگاه به وجود آمده بود، ایجاد هرچه سریع‌تر سامانه‌های یکپارچه داده‌ها و اطلاعات دانشگاه و متناسب‌سازی و هماهنگ کردن سازمان مدیریت دانشگاه با این سامانه‌ها است.

مشاور برنامه‌ریزی راهبردی رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به بعضی اشکالات موجود در سامانه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، گفت: مدیران و در رأس همه ریاست دانشگاه بر همه اشکالات وارده در گزارش‌های واصله از واحدها و دانشجویان واقف بوده و با هماهنگی با متخصصین این سامانه‌ها در حال عیب‌یابی و جاگذاری سیستم در نظام مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی با طبقه‌بندی این اشکالات در چهار دسته یادآور شد: اشکالات ناشی از داده‌های ناهمگن و نامنظم موجود در سیستم های غیرمتمرکز واحدهای دانشگاهی، زمان‌بر بودن بومی‌سازی سامانه با سازمان علمی آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد، عدم آشنایی همکاران واحدها با سامانه جدید و اثرات ناشی از جابجایی تقویم آموزش عالی کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله این اشکالات بود.

طهماسب کاظمی تاکید کرد: بسیاری از همکاران هنوز توقع دارند مدیریت اقدامات در دو بخش درون واحدی توسط سامانه‌های غیریکپارچه و مکاتبات رسمی بین واحدها و سازمان مرکزی انجام شود. این در حالی است که با رفع اشکالات موجود بسیاری از فعالیت‌ها و اشتباهات فعلی موجود در مدیریت علمی و پژوهشی دانشگاه برای همیشه به صفر خواهد رسید و فعالیت‌های جدیدی متناظر با سازمان جدید مدیریتی بدون هرگونه خطا به وجود خواهد آمد.

طهماسب کاظمی خاطرنشان کرد: همکاران به منظور رفع مشکلات موجود، مواردی را که در سیستم با آن روبرو می‌شوند با دلسوزی به مدیران مربوطه منتقل کنند تا شاهد تولد دوباره دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان یکپارچه داده ها و اطلاعات و شبکه هوشمند علمی- آموزشی باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری همکاران ذیربط سامانه، اشکالات جزئی مورد اشاره هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد با تبیین مزیت های اصلی تبدیل شدن دانشگاه به شبکه واقعی از طریق سامانه‌های جدید، اظهار داشت: سامان‌دهی، نظارت و رصد دقیق وضعیت دانشگاه و برنامه‌ریزی مطلوب و متناسب با واقعیات در تمامی حوزه ها از نتایج بکارگیری این سامانه‌هاست و با تکمیل زنجیره این سامانه‌ها چرخه میرایی سازمان که در اثر نظام بروکراتیک و سنتی اداره دانشگاه به وجود آمده بود، رفع شده و دانشگاه وارد فاز جدیدی از رشد و بالندگی خود خواهد شد.

طهماسب کاظمی به رصد مستمر و روزانه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی از وضعیت موجود تمامی واحدهای دانشگاهی اشاره کرد و گفت: پیگیری مسائل دانشجویان، اساتید و کارکنان یکی از دغدغه های مهم رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی است و برگزاری این جلسات نیز به همین منظور و با هدف تبادل نظرات، احصاء مسائل و پیگیری در جلسات هیئت رئیسه در واحدهای مختلف در سطح کشور تشکیل می‌شود.

در ادامه این جلسه، مدیران گروه‌های آموزشی به نمایندگی از استادان و جمعی از کارکنان دانشگاه مسائل، مشکلات، مطالبات و پیشنهادات خود را جهت پیگیری از سوی هیئت رئیسه دانشگاه مطرح کردند و طی گفتگوهای چندساعته مسائل و مشکلات جاری و صنفی همکاران و راهکارهای پیشنهادی آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.