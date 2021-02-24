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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۳

مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز مازندران:

خیران مازندران ۵۰۰ کلاس درس احداث می کنند

خیران مازندران ۵۰۰ کلاس درس احداث می کنند

ساری- مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز مازندران اعتبار مورد نیاز ۵۰۰ کلاس آموزشی در دست ساخت را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۰۰ کلاس درس در قالب ۱۰۴ مدرسه از سوی خیران در دست ساخت است، افزود تعداد پروژه‌های مردمی و خیرساز ۲۷ پروژه و شمار پروژه‌های مشارکت ۲۹ واحد است.

وی با اظهار اینکه ۴۸ پروژه مدرسه سازی مشارکتی نیز توسط نوسازی مدارس در حال تکمیل شدن است، اظهار داشت: در سال جاری ۱۲۳ کلاس درس در قالب ۲۵ واحد آموزشی توسط خیران احداث شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری اعتبارات نوسازی مدارس افزایش یافته است و در کنار احداث هر پروژه از اعتبارات ملی بهره گرفتیم.

هاشمی با بیان اینکه تکمیل ۱۰۴ پروژه آموزشی در دست ساخت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، گفت: تسریع در اجرای پروژه‌ها خواست خیران است و تمایل دارند زودتر طرح‌ها بهره برداری شود.

مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز مازندران با تاکید براینکه رضایتمندی خیران سبب دلگرمی آنان و تشویق مردم برای مشارکت خواهد شد خواستار توجه برای تکمیل پروژه‌ها شد.

بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز در مازندران تحصیل می‌کنند.

کد مطلب 5155213

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