خدمات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک با اپلیکیشن سکه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به اطلاعیه‌های بانک مرکزی، چک‌های جدید که با رنگ بنفش از ابتدای سال ۱۴۰۰ چاپ و منتشر می‌شود باید هنگام صدور، دریافت و انتقال در سامانه صیاد ثبت شوند در غیر این صورت، این چک‌ها کارسازی نخواهد شد.

این امکان در حال حاضر برای چک‌های موجود نیز فراهم شده است و هموطنان عزیز با هدف آشنایی با فرآیند ثبت، تأیید، انتقال و استعلام چک، می‌توانند این چک‌ها را از طریق ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد به صورت اختیاری ثبت کنند.

در همین راستا و بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از سوی شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی)، برنامه موبایلی سکه نیز گزینه "سامانه چک صیادی" را به منوی سرویس‌ها و خدمات خود افزوده است.

خاطرنشان می‌شود برای استفاده از خدمات، لازم است هموطنان با تلفن همراهی وارد این برنامه موبایلی شوند که سیم کارت آن متلعق به خود آنهاست.

ثبت، تأیید و انتقال چک در چند مرحله انجام می‌شود: ۱- ورود شناسه صیادی برگ چک در سامانه ۲- احراز هویت ۳- ورود مشخصات برگ چک در سامانه برای صادرکنندگان چک یا تأیید مندرجات برگ چک برای دریافت کنندگان برگ چک

همچنین صادرکنندگان چک برای ثبت آن در سامانه صیاد، در مرحله احراز هویت باید مشخصات کارت بانکی را وارد کنند که دسته چک شأن را صادر کرده است. دریافت کنندگان و انتقال دهندگان چک می‌توانند مشخصات هر کدام از کارت‌های بانکی خود را وارد کنند.

یادآور می‌گردد می‌توانید برنامه موبایلی سکه را از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر مانند کافه بازار، سیبچه و… یا از طریق شماره‌گیری کد دستوری (#۲*۷۴۱*) و همچنین از طریق وب‌سایت رسمی شرکت به‌پرداخت ملت به آدرس behpardakht.com دریافت کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.