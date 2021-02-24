خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: باغ‌های یزد از نیمه‌های بهمن به استقبال بهار رفتند و جوانه زدن درختان و شکوفه باران شدن آنها، بهار را در نیمه‌های زمستان به مردم این دیار کویری هدیه داد.

این زیبایی بهارانه از همان ابتدا کشاورزان و باغداران را نگران کرد زیرا بسیار احتمال می‌رفت زمستان دوباره از راه برسد و سرمازدگی، عایدی امسال باغداران از تداخل فصل‌ها شود.

در حالی که طی روزهای اخیر دمای هوا در بسیاری از مناطق استان یزد به نزدیک ۳۰ درجه رسیده بود، از فردا شاهد افت ۱۲ درجه‌ای دما در استان خواهیم بود و در همه نقاط یزد، دما در سردترین ساعات روز به زیر صفر نیز خواهد رسید.

بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، زمستان بازگشت خود را از بعدازظهر امروز با وزش باد شدید و گرد و غبار اعلام می‌کند و از اوایل صبح پنج‌شنبه، بارش برف و باران به ویِژه در نیمه جنوبی، مناطق غربی و ارتفاعات، یزد را به طور رسمی دوباره زمستانی می‌کند.

سرما و یخبندان تا ۱۰ اسفند در یزد ادامه دارد

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش محسوس دما از هشت تا ۱۲ درجه در تمام مناطق استان خبر داد و اظهار داشت: مه آلودگی و ماندگاری هوای سرد و سرما و یخبندان شبانه تا یک‌شنبه، دهم اسفندماه پیش‌بینی می‌شود.

سیدعباس میرحسینی عنوان کرد: از عصر شنبه تا اوایل یک‌شنبه با عبور موج سرد از استان، افزایش سرعت باد و بارش پراکنده برف در مناطق جنوبی و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوای یزد امروز (چهارشبه) در گرم‌ترین ساعات روز ۲۰ درجه است و در سردترین ساعات به سه درجه می‌رسد، ادامه داد: فردا حداکثر دما در مرکز استان هشت درجه است و در سردترین ساعات به ۱- نیز می‌رسد.

تجربه دما از ۳۰ تا ۳- درجه در طول یک هفته

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد یادآور شد: دمای هوای مرکز استان با یک تا دو درجه تغییر تا روز یک‌شنبه، دهم اسفندماه بر همین منوال خواهد بود.

میرحسینی بیان کرد: امروز، بافق گرم‌ترین نقطه استان یزد است و طی روزهای گذشته دمای هوا در این منطقه از ۳۰ درجه نیز فراتر رفت و امروز نیز دمای هوا در آن به ۲۵ درجه رسیده اما از فردا مردم این شهرستان با کاهش شدید دما مواجه می‌شوند به نحوی که در سردترین ساعات روز دمای هوا به ۱- نیز می‌رسد و در روز جمعه به ۳- نیز خواهد رسید.

وی، گاریز را نیز سردترین نقطه استان یزد اعلام کرد و گفت: دمای هوا هم اکنون در این منطقه ۱۵ درجه است که در روزهای جمعه و شنبه به -۷ درجه نیز خواهد رسید.

خسارت به باغ‌ها قطعی است

با این میزان کاهش دمای یکباره، سرمازدگی در حوزه کشاورزی به ویژه باغداری قطعی است و در صورتی که راهکاری برای کاهش خسارات وجود دارد، باید برای آن در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کرد.

این شرایط آب و هوایی چند سالی است که در یزد اتفاق می‌افتد و این امر بسیاری از کشاورزان و باغداران منطقه را با مشکلات جدی و خسارات جبران ناپذیر مواجه کرده و لازم است دستگاه‌های مسئول از جمله ستاد مدیریت بحران، جهاد کشاورزی و کارشناسان هواشناسی، اقدامات ترویجی و آموزشی خود را برای کاهش این خسارات به کشاورزان و باغداران اطلاع رسانی کنند.