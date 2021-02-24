انعقاد قرارداد با موسسات کاردرمانی، گفتار درمانی به صورت اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قنادی با اشاره به اینکه این سازمان براساس ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولین موظف است تا خدمات توانبخشی معلولین را تحت پوشش قرار دهد، بیان کرد: به همین منظور در سال جاری تفاهم نامه‌ای بین سازمان و بهزیستی منعقد شد که با پیگیری‌های انجام شده حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص پیدا کرد.

وی ادامه داد: شیوه نامه های اجرایی این اقدام در سه اداره کل بیمه گری، نظارت و اسناد پزشکی برای تمام استان‌ها تنظیم شده است و در حال بارگذاری در سامانه مدیریت کیفیت است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: لیست مددجویان بهزیستی دارای معلولیت از سازمان بهزیستی دریافت شده است به طوری که در مجموع ۷۸۳ هزار نفر از بیمه‌شدگان معتبر دارای معلولیت شامل اختلالات بینایی، جسمی حرکتی، روانی، شنوایی، صوتی، گفتار و کم توانی ذهنی در سامانه سازمان برای پوشش بیمه‌ای نشان دار شده‌اند.

قنادی با اشاره به اینکه ۹ خدمت ستاره دار مرتبط با خدمات توانبخشی در تعهد سازمان بیمه سلامت است، گفت: با برگزاری جلسات آموزشی برای ادارات کل استانی به زودی به صورت غیر حضوری و اینترنتی با موسسات کاردرمانی، گفتار درمانی و شنوایی سنجی قرارداد منعقد خواهیم کرد.