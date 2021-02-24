احداث ۸ هزار واحد مسکونی در یزد/جدیت در گازرسانی به صنایع

محسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه های مختلف عمرانی با کمک کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران اظهار داشت: امروز افتخار می‌کنیم که با تلاش مهندسان رشته تاسیسات و گاز، ۹۹ درصد از شهرها و روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی با تاکید بر اینکه شاید کمتر استانی به این جایگاه دست یافته باشد، افزود: در حال حاضر در جهت دستیابی به صنعت سبز در استان حرکت می کنیم و با جدیت، گاز رسانی به صنایع استان دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به دستاوردهای مهندسان یزدی در حوزه آب اشاره کرد و افزود: با این تلاش‌ها شاهد تحولات بسیاری در حوزه تامین آب و مدیریت مصرف هستیم، با این تلاش‌ها و تلاش‌های مسئولان استان می توان گفت که در سالهای آینده دغدغه آب را نخواهیم داشت.

صادقیان از تلاشهای مهندسان حوزه برق نیز تقدیر کرد و گفت: تحولات بسیاری در حوزه برق از سوی مهندسان رقم خورده که باعث شده هم در حوزه تامین و هم در حوزه مصرف دستاوردهای خوبی حاصل شود، امروز روستایی را نداریم که از نعمت برق برخوردار نباشد.

وی با بیان اینکه به همت مهندسان حوزه راه امروز همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از راه دسترسی مناسب برخوردار هستند، اظهار داشت: در حال توسعه شبکه‌های بزرگراهی و آزادراهی در استان هستیم و بیش از ۴۵۰ کیلومتر بزرگراه در حال حاضر در استان در حال ساخت است که امیدواریم تا پایان دولت، ۲۰۰ کیلومتر آزاد راه را به بهره‌برداری برسانیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با اشاره به تلاش های مهندسان در حوزه مسکن افزود: احداث ۸ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اجرای ملی مسکن در استان آغاز شده که اگر این طرح از ابتدای دولت شروع شده بود عملکرد بهتری را شاهد بودیم اما استان یزد در این حوزه نیز پیشتاز عمل کرده به طوری که در شب مبعث حضرت محمد(ص)، شاهد تحویل اولین فازهای طرح اقدام ملی مسکن در استان خواهیم بود و این در حالی است که اولین کلنگ طرح اقدام ملی مسکن اردیبهشت ماه به زمین خورده است.

صادقیان از تلاش‌های سازمان های مربوطه در حوزه ساخت و ساز تقدیر و اظهار امیدواری کرد: روزی فرا برسد که با تعامل سازمان نظام مهندسی با شهرداری، پروانه ساختمانی یک ماهه صادر شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با تاکید بر ضرورت همراهی مهندسان در پروژه‌های متعددی که در حوزه عمرانی اجرا می شود، افزود: همه باید تلاش کنیم تا شاهد رشد و پیشرفت یزد در مسیر عمران و آبادانی باشیم.