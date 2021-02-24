رعایت پروتکل ها پیک کرونایی را در مازندران عقب انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی پیش ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت شکننده استان از نظر شیوع کرونا اظهار داشت: در حال حاضر روند ابتلاء و شیوع کرونا دراستان دارای شیب ملایم و کاهشی است.

وی با اظهار اینکه مازندران جزو اولین استان‌های شیوع کرونا به شمار می‌رود، افزود: این درحالی است که نسبت به دیگر استان‌ها وارد پیک‌ها و موج‌های کرونایی شده است.

وی با عنوان اینکه عوامل مختلفی در شیوع بیماری تحت تأثیر است، ادامه داد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دیر واردشدن استان به موج و پیک‌های کرونایی مؤثر بوده است و پنج هفته دیر از کشور وارد پیک سوم بیماری شدیم.

موسوی باتاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی در استان اظهار داشت: اگر بتوانیم روند انتقال بیماری را کند کنیم، ورود به پیک کرونایی با تأخیر مواجه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه اکنون شاهد شیوع بیماری کرونای انگلیسی در برخی مناطق کشور هستیم، تصریح کرد: عوامل مختلفی می‌تواند پیک بیماری را به تأخیر بیندازد.

وی تأثیر رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در بستری بیماران مؤثر دانست و گفت: نظرهای متفاوتی درباره اعمال محدودیت‌های کرونایی وجود دارد و برخی براین عقیده هستند محدودیت‌ها باید قبل از شروع پیک انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: پیک‌های بیماری در مازندران در هر دوره کاهش یافته است و در حال حاضر وضعیت استان روبه بهبود است.

وی با اظهار اینکه پیک‌های کرونایی سبب نشد تا فشار به بخش و سیستم درمانی وارد شود، گفت: در پیک‌های کرونایی ۵۰ درصد ظرفیت بخش‌های درمانی اشغال شده بود.