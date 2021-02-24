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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵

مسئول کانون مساجد استان گیلان خبر داد:

برگزاری پویش «مسجد؛ کانون مهر علوی» برای کمک به زلزله زدگان

برگزاری پویش «مسجد؛ کانون مهر علوی» برای کمک به زلزله زدگان

رشت- مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گیلان گفت: پویش «مسجد؛ کانون مهر علوی» به منظور کمک به زلزله زدگان سی سخت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رضوانی نژاد با اشاره به پویش «مسجد؛ کانون مهر علوی»، گفت: یکی از مهمترین مراکزی که در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه همیشه پای کار است و به ساماندهی نیروها و جمع‌آوری کمک‌های مردمی می‌پردازد مسجد است.

رضوانی نژاد با اشاره به اینکه ما شاهد هستیم که مساجد استان گیلان با کمک خیرین در شرایط سخت کرونایی پناهگاه و حامی اقشار مستضعف و نیازمند جامعه بودند، ادامه داد: امروز نیز در پویش «مسجد؛ کانون مهر علوی» که با هدف اطلاع رسانی از فعالیت‌های مساجد در کمک به مناطق زلزله زده سی سخت و همزمان با ولادت حضرت علی (ع) شکل گرفت، مشارکت کرده و با جمع آوری مساعدت‌های نقدی و غیر نقدی مردم نوع دوست به کمک مردم شریف سی سخت و روستاهای اطراف خواهند شتافت.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که شیوع ویروس کرونا و سردی هوا به وجود آورده، مردم مناطق زلزله زده در وضعیت سختی قرار دارند، باید به کمک آنان بشتابیم.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان گفت: نیازمندی‌های فوری شامل اقلام گرمایشی نفتی همانند چراغ خوراک پزی، بخاری نفتی و گازوئیلی و همچنین پتو و مواد غذایی به صورت کنسرو، آب معدنی و اقلام بهداشتی می‌باشد؛ اقلام اهدایی با هماهنگی جمعیت هلال احمر به مناطق زلزله زده ارسال خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اصحاب مسجد و اهالی مؤمن و ولایتمدار و اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد می‌توانند هدایای نقدی را به شماره حساب ۵٢٢٣۵٢٢٣١٩ و شماره کارت ۶١٠۴٣٣٧۴٢٨۵٠٨٠٣٨ به نام جمعیت هلال احمر واریز خواهد شد.

کد مطلب 5155277

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