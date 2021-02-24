برگزاری پویش «مسجد؛ کانون مهر علوی» برای کمک به زلزله زدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رضوانی نژاد با اشاره به پویش «مسجد؛ کانون مهر علوی»، گفت: یکی از مهمترین مراکزی که در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه همیشه پای کار است و به ساماندهی نیروها و جمع‌آوری کمک‌های مردمی می‌پردازد مسجد است.

رضوانی نژاد با اشاره به اینکه ما شاهد هستیم که مساجد استان گیلان با کمک خیرین در شرایط سخت کرونایی پناهگاه و حامی اقشار مستضعف و نیازمند جامعه بودند، ادامه داد: امروز نیز در پویش «مسجد؛ کانون مهر علوی» که با هدف اطلاع رسانی از فعالیت‌های مساجد در کمک به مناطق زلزله زده سی سخت و همزمان با ولادت حضرت علی (ع) شکل گرفت، مشارکت کرده و با جمع آوری مساعدت‌های نقدی و غیر نقدی مردم نوع دوست به کمک مردم شریف سی سخت و روستاهای اطراف خواهند شتافت.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که شیوع ویروس کرونا و سردی هوا به وجود آورده، مردم مناطق زلزله زده در وضعیت سختی قرار دارند، باید به کمک آنان بشتابیم.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان گفت: نیازمندی‌های فوری شامل اقلام گرمایشی نفتی همانند چراغ خوراک پزی، بخاری نفتی و گازوئیلی و همچنین پتو و مواد غذایی به صورت کنسرو، آب معدنی و اقلام بهداشتی می‌باشد؛ اقلام اهدایی با هماهنگی جمعیت هلال احمر به مناطق زلزله زده ارسال خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اصحاب مسجد و اهالی مؤمن و ولایتمدار و اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد می‌توانند هدایای نقدی را به شماره حساب ۵٢٢٣۵٢٢٣١٩ و شماره کارت ۶١٠۴٣٣٧۴٢٨۵٠٨٠٣٨ به نام جمعیت هلال احمر واریز خواهد شد.