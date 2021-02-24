به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی کتاب «اسباب‌بازی ایران» روایتی از دستاوردهای هویت‌سازترین صنعت فرهنگی امروز با حضور رؤسای فرهنگی، غلامرضا دیزجی رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، محمد سرشار رئیس شبکه پویا و محمد نخ‌چی تولیدکننده اسباب‌بازی در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

محمد نخ‌چی، تولیدکننده اسباب‌بازی در ابتدای این مراسم از رونمایی کتاب اسباب‌بازی ایران گفت: ما برای اولین بار نمایشگاه دائمی را راه‌اندازی کردیم و تولیدکنندگان را گرد هم جمع کردیم تا در توزیع کالاها و محصولات فعالیت‌هایی را انجام دادیم و همچنین در زمینه صادرات هم فعالیت‌هایی داشتیم تا در این سیاستگذاری‌ها آمار و داده‌های خوبی را ارائه دهیم.

نخ‌چی درباره کتاب گفت: در کتاب از برند، هوش و مهارت، بسته‌بندی، دیتا، کاتالوگ اسباب‌بازی چوبی و محصولات دیگر در این مجموعه آمده است. همچنین در زمینه شبکه‌سازی با کمک انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی این پروسه به‌خوبی انجام شده است تا بتوانیم ظرفیت‌های اسباب‌بازی‌های ایرانی اسلامی را گسترش دهیم.

غلامرضا دیزجی، رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی در ادامه این مراسم گفت: در ابتدا خوشحالی خودم را از اعضای کوچک صنعت اسباب‌بازی ابراز کنم که جلساتی به این شکل برگزار می‌شود تا درباره تأثیر اسباب‌بازی گفت‌وگو کنیم و این یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات در این عرصه است.

او ادامه داد: یکی از تاثیرگذارترین محصولات اسباب‌بازی است، این محصولات حتی از کتاب هم تأثیر بیشتری در شخصیت کودکان دارد. یکی از راه‌های دائمی این محصولات است که تحلیل رفتار و شکل‌گیری شخصیت از همان ابتدای سال‌های اولیه تولد کودک شکل می‌گیرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی اظهار کرد: محصولات این هنر صنعت را باید بیشتر کنیم و محل دیگری را برای نمایشگاه دائمی اسباب‌بازی راه‌اندازی خواهیم کرد تا بتوانیم در توسعه مرکز فرهنگی و ظرفیت مورد نیاز صنعت فعالیت ثمربخشی را در تولید و توزیع اسباب‌بازی داشته باشیم.

او درباره تغییر زندگی از زندگی غربی به ایرانی و اسلامی گفت: در آینده انسان محصولات اسباب بازی تأثیرگذار است و باید سعی کنیم با تولید محصولات این امر را گسترش دهیم این کتاب در ارائه جمع‌آوری فعالیت‌های اسباب‌بازی بسیار توانا و مؤثر است و امیدوارم زحمتشان نمود پیدا کند. ابعاد صنعت اسباب‌بازی بسیار بزرگ است اما برخی مراکز در چارچوب خودشان محدود می‌کنند متأسفانه این کار ضعف در این صنعت است باید همه سازمان‌ها و مراکز با همدلی در کنار هم این حوزه را در تمام زنجیره‌ها توسعه دهند.

دیزجی گفت: بیش از ۲۰۰ مجموعه تولیدکننده در این حوزه فعالیت دارند، که امیدوارم فعالیت آنان در این زمینه کارساز باشد.

محمد سرشار در ادامه این مراسم گفت: به‌عنوان پدر استفاده کننده محصولات هستیم خیلی ممنونم که قبلاً محصولات خارجی بود و در حال حاضر محصولات ایرانی هم زیادتر شدند. ما در شبکه پویا مخاطبان زیر ۱۲ سال را داریم. ما در شبکه کودک دو کانال نهال و پویا داریم که برنامه‌هایی را در حوزه‌های مختلف ارائه داده است.

او ادامه داد: ما در برنامه‌ها تصمیم گرفتیم که آزمایشگاه اسباب‌بازی را راه‌اندازی کنیم تا خانواده‌ها با خیال راحت‌تری خریدهایشان را در حوزه اسباب‌بازی داشته باشند. ما البته محدودیت بازرگانی هم داریم که خیلی نمی‌توانیم اسباب‌بازی محدود را به نمایش بگذاریم.

سرشار گفت: بحث مجوزها و استانداردها هم در این حوزه است اگر مجوز نداشته باشد محصول را نمی‌توانیم در برنامه‌ها داشته باشیم و معرفی کنیم. همچنین پر بحث فرهنگی است که الفاظ گوناگون را نمی‌توانیم استفاده کنیم و در معرفی محدودیت داریم. بسته‌بندی‌هایی که لغات خارجی دارند نمی‌توانیم در شبکه استفاده کنیم. بالاخره استفاده از لغات آداب و فرهنگی دارد. در حیطه انیمیشن‌ها هم بازار ایرانی این موضوع را گرفته است کار ببعی، نقاش کوچولو بسیار پر بیننده است.

مدیر شبکه پویا گفت: توجه به تولید داخل باید گسترش پیدا کند و همچنین شخصیت‌های بومی در میان مخاطبان طرفداران بسیاری دارد از همین‌رو باید در این زمینه فعالیت‌های زیادی داشته باشیم.