به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، پس از رای گیری از اعضای اتحادیه تکواندو آسیا، مسابقات قهرمانی نوجوانان، نونهالان و پاراتکواندو آسیا در دو بخش کیوروگی و پومسه که قرار بود در سال ۲۰۲۱ برگزار شود، به تعویق افتاد.

با اعلام رسمی از سوی «کی سوک لی» رییس اتحادیه تکواندو آسیا با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان، یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در بخش کیوروگی و ششمین دوره این رقابت‌ها در بخش پومسه در سال ۲۰۲۱، چهارمین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان آسیا (کیوروگی و پومسه) ۲۰۲۱ و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا پاراتکواندو ۲۰۲۱ به تعویق افتاد.

با رای اعضای اتحادیه تکواندو آسیا این رقابت‌ها سال ۲۰۲۲ و به میزبانی مغولستان برگزار خواهد شد که زمان دقیق برگزاری متعاقباً اعلام می‌شود.