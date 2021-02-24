رامین ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن روزهای پایان سال نظارت بر بازار استان البرز تشدید شده است.

وی با بیان اینکه مطابق هر سال برنامه‌ریزی لازم برای عرضه کالای اساسی مردم در شب عید انجام شده است، تصریح کرد: به دقت بر روی بازار نظارت شده و از مردم نیز می‌خواهیم هرگونه تخلفی را به بازرسی سازمان صمت از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه بر اساس مصوبه تنظیم بازار، نرخ هر کیلوگرم برنج هندی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، خاطرنشان کرد: با توجه به دستورالعمل‌های اجرایی ستاد در حال حاضر حدود ۴۰۰ تن برنج هندی در سطح استان توزیع شده است و برنامه داریم برای روزهای آینده هزار تن برنج دیگر نیز در البرز توزیع شود.

وی بیان کرد: در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم برنج تایلندی با قیمت ارزان‌تر هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای مردم استان البرز تخصیص یابد که در این راستا موافقت‌های اولیه صورت گرفته و هفته آینده توزیع آن آغاز می‌شود.

۲ هزار تن شکر دولتی در بازار البرز توزیع شده است

ربیعی در خصوص توزیع شکر دولتی به نرخ هر کیلوگرم ۸ هزار و ۷۰۰ تومان، گفت: ۲ هزار تن شکر دولتی در بازار استان البرز توزیع شده است که این کالا در بسته‌بندی‌های یک کیلوگرمی به دست مردم خواهد رسید و عرضه فله‌ای آن ممنوع است.

وی در خصوص عرضه روغن دولتی در استان البرز، اظهار کرد: توزیع روغن در البرز انجام شده و ادامه خواهد داشت که بخش نخست آن روغن مورد نیاز خانوار است که دی ماه گذشته هزار تن روغن جذب شد که با پیگیری‌های مستمر و با توجه به وجود کارخانه تولید روغن در استان البرز به عنوان کارخانه معین تولید روغن مایع، در بهمن ماه بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ تن روغن توزیع شد و مقرر شد برای ماه اسفند این آمار به عدد ۴ هزار تن برسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز متذکر شد: بخش دوم، روغن مورد نیاز اصناف تولیدی است که میزان آن ۷۴۰ تن بوده که با این تفاسیر این بخش نیز روغن مورد نیاز خود را برای تولید شب عید با قیمت تنظیم بازار دریافت کرده است.