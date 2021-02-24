مسعود ترابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأیید اینکه ذخایر خونی استان فارس رو به کاهش است هشدار داد که در صورت عدم همکاری مردم و شهروندان این روند به مداوای بیماران نیازمند خون آسیب می‌رساند.

وی با اشاره به اینکه ۴ هزار بیمار تالاسمی نیازمند خون در استان فارس و ۳ مرکز درمان سرطان شیراز روزانه نیازمند خون و پلاکت هستند، گفت: به تمامی گروه‌های خونی نیاز داریم و از شهروندان درخواست می‌کنیم با این اطمینان خاطر که تمامی مراکز اهدا خون از مقررات ستاد کرونا پیروی می‌کنند به این کار نیک بپردازند و از اهدای خون نهراسند.

ترابی با بیان اینکه شهروندان دغدغه‌های ناشی از ابتلاء به کرونا را کنار بگذارند، افزود: اهدای خون هیچ خطری متوجه کسانی که توانایی دارند نمی‌کند و خطر ابتلاء به کووید ۱۹ وجود ندارد.

مدیرکل انتقال خون فارس ضمن تاکید بر رعایت تمامی شیوه نامه‌های بهداشتی در مراکز اهدا خون استان فارس، گفت: افزون بر این در مراکز یادشده ضمن پارتیشن بندی میان تمامی تخت‌ها، فواصل اجتماعی هنگام اهدای خون رعایت می‌شود و تمامی پکیج‌های مورد استفاده در هنگام خون گیری یکبار مصرف است.

وی افزود: در مراکز اهدای خون استان فارس رعایت پروتکل‌های بهداشتی به شدت انجام می‌گیرد و به افرادی که دارای ماسک نیستند هم ماسک مورد نیاز داده می‌شود.

ترابی با تاکید بر اینکه بسیاری از اهداکنندگان مستمر خون در استان فارس ظرف ۳ ماه گذشته همچنان به این اقدام خداپسندانه می‌پردازند، تصریح کرد: حتی یک مورد ابتلای به کرونا از بابت حضور در مراکز اهدا خون استان فارس نداشتیم.

مدیرکل انتقال خون فارس همچنین اعلام کرد: روزهای تعطیل مرکز شماره یک انتقال خون شیراز در خیابان قصردشت از ۸ صبح تا ۷ شب یکسره باز است و آنها که در طول هفته امکان اهدا خون ندارند می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند.

وی با یادآوری اینکه بیش از ۴ هزار بیمار تالاسمی و ۳ مرکز درمان سرطان شیراز نیاز به خون و پلاکت دارند، اظهار کرد: عموماً افراد نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی کودکان معصوم هستند.