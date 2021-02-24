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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۱۰

دقایقی پیش؛

پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی شنبه برگزار می‌شود

پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی شنبه برگزار می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه علنی امروز مجلس را دقایقی پیش به صدا درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف دقایقی پیش، زنگ پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۷:۴۵ صبح شنبه جهت ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

کد مطلب 5155347
زهرا علیدادی

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