به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف دقایقی پیش، زنگ پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۷:۴۵ صبح شنبه جهت ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.