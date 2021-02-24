مدت خاموشی ها به یک سوم کاهش یافت

به گزارش خبر گزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در بازدید از مدیریت توزیع برق شهرستان رزن اظهار داشت: در سال جاری معادل ۸ میلیارد تومان در بخش سرمایه‌ای اعتبار در اختیار توزیع برق رزن قرار داده شده که تاکنون ۷۵ درصد جذب داشته و امید است تا پایان سال تمام اعتبارات ابلاغی جذب شود.



وی با اشاره به تعداد زیاد روستاهای شهرستان رزن و میزان پراکندگی آنها گفت: در بخش اعتبارات عوارض روستایی از سال ۹۲ تاکنون حدود ۲۰ درصد اعتبارات کل استان در این شهرستان هزینه شده است.



وی خاطرنشان کرد: در حوزه کاهش خاموشی‌ها نیز با برنامه‌ریزی‌های مدون موفق شده‌ایم که مدت خاموشی‌ها را به یک‌سوم کاهش دهیم.



جمشیدی با اشاره به وصول ۱۰۳ درصدی بهای انرژی در شهرستان رزن بیان داشت: امید است بتوانیم تا پایان سال سایر مانده بدهی‌های مشترکین را نیز وصول کنیم تا خدمات مطلوب‌تری به مردم این شهرستان ارائه شود.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان یادآور شد: با نصب پست ۶۳ کیلوولت کرفس موفق به آزادسازی ۱۰ مگاوات برای شهرستان رزن شده‌ایم که امکان سرمایه‌گذاری در این شهرستان را فراهم کرد.