زندگی 390 هزار نفر بر اثر سیل اخیر در سیستان تحت تاثیر قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود صالحی اظهار داشت: سیل اخیر به طور مستقیم، زندگی حدود 390 هزار نفر از مردم استان را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر با بازسازی شبکه های آسیب دیده؛ تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم برای ساکنان 559 روستا از طریق لوله کشی امکان پذیر شده است، تصریح کرد: کار تامین آب آشامیدنی 160 هزار نفر از هموطنان سیل زده همچنان توسط تانکرهای سیار حمل آب صورت می گیرد.

صالحی گفت: محلول کلر برای استفاده هموطنانی که به هر دلیل امکان استفاده از آب لوله کشی و یا توزیع شده توسط تانکرها را ندارند، به اندازه کافی و به صورت رایگان توزیع می شود.