توافق تأمین هزینه پایگاه های نظامی آمریکا در ژاپن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «توشیمیتسو موتگی» وزیر خارجه ژاپن، امروز چهارشنبه از امضای رسمی توافق توکیو-واشنگتن در راستای تمدید مفاد صورت هزینه نگهداری و تعمیر پایگاه های آمریکایی مستقر در ژاپن برای یک سال دیگر خبر داد.

این در حالی است که هفته گذشته، دولت های واشنگتن-توکیو توافق کردند که تا ۳۱ مارس ۲۰۲۲، مفاد توافق قبلی را تمدید کنند.

طبق اعلام وزارت دفاع ژاپن، سهم مشارکت این کشور در پرداخت هزینه پایگاه های آمریکایی برای سال مالی ۲۰۲۱، حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. سال گذشته، این مبلغ، ۱۰۰ میلیون دلار کمتر بود.

ژاپن هزینه آب و برق مصرفی این پایگاه ها و همچنین حقوق پرسنل بومی آنها را می دهد.